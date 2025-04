M jak miłość, odcinek 1869: Mateusz uchroni Kacpra przed osiłkami z Grabiny. Zrobi się niebezpiecznie – ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1869: Zduńscy zaplanują chrzciny Antoniego Lucjana. Nie tak to sobie wyobrażali – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W Grabinie zrobi się niebezpiecznie. Kiedy Mateusz znów odwiedzi Barbarę, babcia powie mu o szaleńczych wybrykach pewnego chuligana, który mocno przesadza i zagraża bezpieczeństwu na drodze.

- A co to? - zapyta Mateusz, kiedy usłyszy głośny dźwięk silnika.

- Quady! Nie możemy sobie z nimi dać rady - zrelacjonuje Barbara.

Mostowiakowa doniesie Mateuszowi, że jeden z chuliganów prawie potrącił Basię!

Barbara będzie poruszona sprawą szaleńczej jazdy w okolicach spokojnej Grabiny, ponieważ Basia cudem uniknie niebezpiecznego wypadku.

- Niedawno jakiś łobuz prawie staranował naszą Basię! Złapać nijak, przejedzie, trzeba z tym skończyć, bo niedługo może z tego być straszna tragedia - zrelacjonuje Mostowiakowa.

Kiedy Mateusz zajrzy do słynnej kuchni babci Basi w Grabinie, osobiście porozmawia z młodą Rogowską. Sprawą zainteresuje się także Kacper, który ostatnio dużo kręci się wokół Mostowiaków i samej Basi. Razem dojdą do tego, że znają tożsamość chuligana, który popisuje się quadem. Wyjdzie na jaw, że to bogaty dzieciak z Grabiny, który szpanuje pieniędzmi taty i prezentami jakie od niego dostaje.

Mateusz wstawi się za Kacprem. Zrobi porządek w Grabinie

Jeszcze tego samego dnia dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na drodze, ponieważ Kacper będzie szedł poboczem, a chuligani na quadach wyprzedzą go z o wiele za dużą prędkością. Kacper zaczepi rywali, zacznie pyskować, a w tle pojawi się Mostowiak.

- Mocno oberwałeś? - zapyta Mateusz, kiedy przegoni osiłków i pomoże wstać Kacprowi z ziemi. - Ty masz niezły łeb, stary. Jeden na dwóch? Mogłeś nieźle oberwać - skomentuje Mostowiak.

- Też by oberwali, należy im się. Przecież to oni prawie Basię potrącili - wytłumaczy Kacper.

- Nie bądź taki kozak, uważaj na siebie - skwituje Mateusz, ale na szczęście nie dojdzie do żadnej tragedii. W Grabinie zrobi się nieco spokojniej, ale nie wiadomo jeszcze czy problem ustanie na dobre.