M jak miłość, odcinek 1878: Nowa miłość Marysi! Artur oszaleje z zazdrości - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1878 odcinku "M jak miłość" Rogowscy zaopiekują się Antosiem, którego rodzicie po makabrycznym wypadku wciąż będą przebywać w szpitalu. A zwłaszcza jego matka, gdy na szczęście ojcu nic poważnego się nie stanie. Jednak dręczony wyrzutami sumienia Zduński pozostanie u boku żony. Tym bardziej, że zapewni ich synkowi najlepszą opiekę.

A to dlatego, że w 1878 odcinku "M jak miłość" Antosiem zajmą się Marysia z Arturem. Synek Zduńskich od razu wkupi się w łaski swoich dziadków, a w szczególności babci, którą momentalnie w sobie rozkocha, czego ona nie zdoła nawet ukryć!

- Ty jesteś moim skarbikiem - wyzna mu Marysia.

Antoś odbierze Arturowi żonę w 1878 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1878 odcinku "M jak miłość" aż Artur poczuje się zazdrosny, gdyż będzie żył w przekonaniu, że to właśnie on jest największym skarbem Marysi! Jednak obecność Antosia wszystko zweryfikuje, a urażony Rogowski jej tego nie daruje!

- Całe życie żyję jednak złudzeniami - przyzna Artur, po czym w 1878 odcinku "M jak miłość" złapie Marysię, udając, że ją dusi, a ona, rozbawiona całą sytuacją, spojrzy się na Antosia.

Rogowski nie zazna spokoju w 1878 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1878 odcinku "M jak miłość" Antoś nie okaże się jednym "problemem" Artura! A to dlatego, że Rogowski znów będzie musiał zmierzyć się z telefonami z Niemiec, które tym razem już jednak nie pozostaną głuche, gdyż w końcu lekarz dowie się, kto jest ich nadawcą. A okaże się nim, a właściwie nią, nikt inny jak Agnes (Amanda Mincewicz), córka jego zmarłej ukochanej Elsy Meyer, która poprosi go o spotkanie.

Ale w 1878 odcinku "M jak miłość" nie tylko ona zagłuszy jego spokój, gdyż swoje dołoży oczywiście i Kisielowa (Małgorzata Różniatowska). Zdradzamy, że Zosia kolejny raz zawróci głowę Rogowskim i Mostowiakom mało ważnym dla nich obecnie szczegółem zgłoszenia Grabiny do konkursu na najpiękniejszą wieś województwa, co będzie ostatnim o czym mogliby teraz pomyśleć!