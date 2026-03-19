M jak miłość, odcinek 1920: Wstrząsający telefon powstrzyma Artura przed zdradą Marysi z Joanną! To ona im przeszkodzi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1920 odcinku "M jak miłość" Artur zaproponuje Joannie pomoc przy skręcaniu mebli, z której kardiolożka chętnie skorzysta. I choć Dobrzańska już będzie miała plany na ten dzień, bo wcześniej umówi się z Agnes (Amanda Mincewicz), to jednak ostatecznie wybierze nie ją, a jej ojca. Zwłaszcza, że i jemu wcale nie będzie śpieszyło się do domu do przemęczonej Marysi.

W 1920 odcinku "M jak miłość" Dobrzańska zaprosi go do siebie do domu, gdzie lekarze jeszcze bardziej się do siebie zbliża. Zwłaszcza, gdy Rogowski już skończy pracę, a jego nowa koleżanka postanowi mu się za to odwdzięczyć i w ramach rewanżu zaproponuje, aby został u niej na kolacji, na co oczywiście w pierwszej chwili Artur chętnie przystanie. Ale tylko do czasu!

- Ostatnia śrubka i gotowe - powie Artur.

- A może zostaniesz na kolacji? Przynajmniej tak się odwdzięczę. Robię świetne spaghetti. Podłapałam parę przepisów, jak mieszkałam rok we Włoszech - pochwali się Joanna.

- Włoska kuchnia powiadasz? Uwielbiam - przyzna Rogowski, mocno zbliżając się do swojej pięknej koleżanki.

Hania ocali Artura przed zdradą Marysi w 1920 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1920 odcinku "M jak miłość" Joanna i Artur będą już o krok od pocałunku, który będzie mógł być wstępem do czegoś więcej. Jednak tą namiętną chwilę przerwie dźwięk telefonu zrezygnowanego Rogowskiego! W tym momencie internista przeprosi swoją koleżankę, po czym sięgnie do marynarki i wyciągnie z niej komórkę, aby ją odebrać. Tym bardziej, że i tak zniszczy już ona tą piękną chwilę.

- Tak słucham? - zacznie Artur.

Ale kto w 1920 odcinku "M jak miłość" im ją przerwie? Tego chyba nikt nie będzie się spodziewał, bo przed zdradą Artura wcale nie uratuje Marysia, ani też ostrzegająca ją przed Judyta (Paulina Chruściel), czy następnie i Agnes! Tylko przerażona stanem chorego Adama (Patryk Szwichtenberg), Hania (Wiktoria Basik)!

- Wujku, przyjedź do nas! - zacznie błagać go dziewczynka.

- No już uspokój się! Dobrze, okej - spróbuje uspokoić ją lekarz.

- Adam chyba zasłabł! - doda Hania.

Niezadowolony Rogowski opuści Joannę w 1920 odcinku "M jak miłość"!

W tej sytuacji w 1920 odcinku "M jak miłość" Artur nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko udać się do pacjenta. Tym bardziej, że będzie tu przecież chodziło o partnera Natalki (Dominika Suchecka), który na dodatek będzie u niego wcześniej na wizycie.

- Dobrze, będę za chwilę. No cześć - obieca Rogowski.

Oczywiście, w 1920 odcinku "M jak miłość" Joanna w pełni zrozumie ten epizod i nie będzie mieć żalu do Artura. Jednak Rogowski wcale nie będzie zadowolony z tego, że będzie musiał opuścić Dobrzańską. Do tego stopnia, że na pożegnanie znów się do niej zbliży. Ale w ostatniej chwili się wycofa i wyjdzie, tak jakby dopiero doszło do niego, co tak naprawdę chciał zrobić!

- Jasne, rozumiem. Dziękuję za pomoc - powie Dobrzańska.

- Cześć - rzuci na pożegnanie Artur.

