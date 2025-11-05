M jak miłość, odcinek 1891: Aneta ranna po starciu z agresywnym ojczymem Franka! Olek pomści żonę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku "M jak miłość" ojczym Franka wpadnie w dziki szał, gdy Aneta faktycznie dotrzyma słowa i naśle na niego policję, w związku ze znęcaniem się nad dzieckiem. I choć sam chłopiec poprosi lekarkę, aby tego nie robiła, co także i jego opiekun da jej jasno do zrozumienia, to jednak Chodakowska nie będzie mogła przejść obok tego obojętnie. Pewnie dlatego, że sama także będzie matką i takie zachowanie po prostu nie będzie mieścić jej się w głowie.

I stąd w 1891 odcinku "M jak miłość" mężczyznę odwiedzi policja, czego on nie będzie mógł darować lekarce i oczywiście postanowi się za to na niej zemścić.

Koszmarna bójka ojczyma Franka z Chodakowskimi w klinice w 1891 odcinku "M jak miłość"!

W 1891 odcinku "M jak miłość" agresywny mężczyzna zjawi się w klinice Chodakowskiego, gdzie w pokoju lekarskim od razu napadnie na Anetę z łapami. Ojczym Franka uderzy lekarkę, czego jej mąż jej nie daruje. I wówczas i Olek natychmiast wystartuje do niego z pięściami, gdy ten odważy się podnieść na jego żonę. Chodakowski obroni swoją ukochaną i powstrzyma wściekłego mężczyznę przed dalszą agresją, gdyż dzięki swoim wcześniejszym treningom, skutecznie powali go jednym ciosem. Ale niestety Aneta i tak odczuje skutki tego ataku...

Oczywiście, w 1891 odcinku "M jak miłość" Olek od razu uklęknie przy poszkodowanej Anecie, którą po starciu z ojczymem Franka będzie boleć oko. I nic dziwnego, gdyż właśnie tam agresor ją trafi, przez co lekarka skończy ze śliwą na twarzy.

Tak skończy Aneta po starciu z agresorem w 1891 odcinku "M jak miłość"!

Ale po tych dramatycznych chwilach w 1891 odcinku "M jak miłość" Anetę spotka również coś dobrego. I nie tylko przez to, że w tej sytuacji ojczym Franka już się nie wywinie i więcej nie zrobi krzywdy chłopcu, ale również przez interwencję Wójcika (Jakub Kornacki), ojca Tymka (Ksawery Krajewski), którego uratował Olek.

A to dlatego, że w jej wyniku w 1891 odcinku "M jak miłość" poturbowana Aneta znów będzie mogła oddać się chwili relaksu w magicznym spa, do którego mężczyzna wysłał ją już wcześniej. po tej sytuacji to zdecydowanie jej się przyda!