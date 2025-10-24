M jak miłość, odcinek 1890: Aneta wreszcie dowie się, co Olek zrobił na wieczorze kawalerskim Marcina! Nie uwolni się od atrakcyjnej kobiety

"M jak miłość" odcinek 1890 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1890 odcinku "M jak miłość" w dniu ślubu Kamy (Michalina Sosna) i Marcina i Olek nie będzie miał łatwego życia! Jednak wcale nie za sprawą państwa młodych, a siebie samego, gdyż w jednej chwili wrócą do niego dramatyczne wydarzenia, o których z pewnością wolałby nie pamiętać, a najlepiej w ogóle i zapomnieć. Tym bardziej, aby nie dowiedziała się o tym jego żona!

Ale w 1890 odcinku "M jak miłość" na próżno będzie mógł na to liczyć, gdyż przeszłość nie pozwoli mu o tym zapomnieć! A wszystko zacznie się od tego, gdy w jego klinice i na jego oddziale swój staż zacznie Klaudia! Ta sama kobieta, której Olek nieźle narazi się na wieczorze kawalerskim Marcina, gdy przez pomyłkę weźmie ją za prostytutkę, co niestety nie skończy się dla niego dobrze!

Tak Aneta dowie się o wpadce Olka na wieczorze kawalerskim Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że urażona kobieta mu tego nie daruje i obleje go wodą. Ale na tym nie poprzestanie, przez co Marcin będzie musiał wkroczyć do akcji. I dzięki temu na szczęście uda się zapanować na sytuacją, ale tylko na chwilę, gdyż już w 1890 odcinku "M jak miłość" do Olka wszystko wróci, gdy zobaczy nową stażystkę na swoim oddziale. I wówczas wszystko się wyda!

Zdradzamy, że w 1890 odcinku "M jak miłość" i Aneta w końcu dowie się, jak Olek nawywijał na wieczorze kawalerskim Marcina! I oczywiście wcale nie będzie z tego zadowolona. Tym bardziej, gdy po wszystkim Klaudia jeszcze zacznie pracować na jego oddziale! Szczególnie, że przecież jeszcze przed wieczorem Chodakowska zagrozi mężowi, że jeśli przegnie w trakcie świętowania ostatniego dnia wolności swojego brata, to ona o wszystkim się dowie i się zemści!

Co zrobi Chodakowska w 1890 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem w 1890 odcinku "M jak miłość" na Olka będzie czekać kara? Czy Aneta zdecyduje się zabić swojego męża, tak jak będzie mu grozić przed wieczorem kawalerskim Marcina? A może potraktuje Chodakowskiego nieco łagodniej?

I jak w 1890 odcinku "M jak miłość" rozwiąże się sytuacja z Klaudią? Czy po tej koszmarnej wpadce kobieta zostanie na oddziale u Olka? A może będzie musiała się przenieść? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!