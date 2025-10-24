M jak miłość, odcinek 1887: Groźby Anety przed wieczorem kawalerskim Marcina. Dowie się, jak Olek przegnie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-10-24 7:00

W 1887 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) zagrozi Olkowi (Maurycy Popiel), że jak wywinie jej jakiś numer na wieczorze kawalerskim Marcina (Mikołaj Roznerski), to gorzko tego pożałuje! Czy Chodakowski przestraszy się gróźb żony? Już nie raz udowodniła do czego jest zdolna, żeby Olek był jej posłuszny. Przed męską imprezą, która będzie pożegnaniem Marcina z wolnością w 1887 odcinku "M jak miłość", Aneta będzie miała złe przeczucia. I słusznie, bo Olek przegnie... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wieczór kawalerski Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość" dla Olka skończy się fatalnie! Z pozoru "niewinne" wyjście do baru pana młodego z towarzystwie brata, najbliższego przyjaciela Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) i braci Zduńskich - Pawła (Rafał Mroczek) i Piotrka (Marcin Mroczek) będzie miało dość wybuchowy przebieg. Chociaż początkowo nic nie będzie wskazywało na to, że to Olek tak narozrabia

Aneta w 1887 odcinku "M jak miłość" zagrozi Olkowi, że go zabije!

Zanim jednak Aneta w 1887 odcinku "M jak miłość" wypuści Olka na pożegnanie Marcina z wolnością, upewni się, że mąż zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. Chodakowska będzie bowiem podejrzewała, że na kawalerskim szwagra będzie się działo.

- Tańce, drinki, striptizerki... - zacznie snuć domysły Aneta.

- Nie, striptizerki podobno nie będzie... - stwierdzi wyraźnie zasmucony tym faktem Olek. 

Reakcja męża sprawi, że w 1887 odcinku "M jak miłość" Aneta posunie się do groźby. - Jak przegniesz, to ja się dowiem. A jak się dowiem, to zabiję...

Olek narozrabia na wieczorze kawalerskim Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość"

Ostrzeżenie Anety nie zadziała jednak na Olka na tyle skutecznie, by w 1887 odcinku "M jak miłość" zapanowała nad sobą po wypiciu niedużej dawki alkoholu. Kiedy Chodakowscy z Jakubem i Zduńskimi będą już w barze, Olek uzna jedną z bawiącą się tam dziewczyn, Klaudię (Magdalena Dwurzyńska) za prostytutkę. Zaczepi ją, przekonany o tym, że ma być główną "atrakcją" wieczoru kawalerskiego Marcina.

Finał będzie taki, że w 1887 odcinku "M jak miłość" wywiąże się awantura, która dla Olka skończy się w wyjątkowo przykry sposób. Będzie miał więc sporo do ukrycia przed Anetą. 

