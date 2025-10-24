M jak miłość, odcinek 1887: Groźby Anety przed wieczorem kawalerskim Marcina. Dowie się, jak Olek przegnie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wieczór kawalerski Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość" dla Olka skończy się fatalnie! Z pozoru "niewinne" wyjście do baru pana młodego z towarzystwie brata, najbliższego przyjaciela Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) i braci Zduńskich - Pawła (Rafał Mroczek) i Piotrka (Marcin Mroczek) będzie miało dość wybuchowy przebieg. Chociaż początkowo nic nie będzie wskazywało na to, że to Olek tak narozrabia.

Aneta w 1887 odcinku "M jak miłość" zagrozi Olkowi, że go zabije!

Zanim jednak Aneta w 1887 odcinku "M jak miłość" wypuści Olka na pożegnanie Marcina z wolnością, upewni się, że mąż zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. Chodakowska będzie bowiem podejrzewała, że na kawalerskim szwagra będzie się działo.

- Tańce, drinki, striptizerki... - zacznie snuć domysły Aneta.

- Nie, striptizerki podobno nie będzie... - stwierdzi wyraźnie zasmucony tym faktem Olek.

Reakcja męża sprawi, że w 1887 odcinku "M jak miłość" Aneta posunie się do groźby. - Jak przegniesz, to ja się dowiem. A jak się dowiem, to zabiję...

M jak miłość.Martyna kochanką Jakuba. Kasia poczuje zazdrość o byłego męża

Olek narozrabia na wieczorze kawalerskim Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość"

Ostrzeżenie Anety nie zadziała jednak na Olka na tyle skutecznie, by w 1887 odcinku "M jak miłość" zapanowała nad sobą po wypiciu niedużej dawki alkoholu. Kiedy Chodakowscy z Jakubem i Zduńskimi będą już w barze, Olek uzna jedną z bawiącą się tam dziewczyn, Klaudię (Magdalena Dwurzyńska) za prostytutkę. Zaczepi ją, przekonany o tym, że ma być główną "atrakcją" wieczoru kawalerskiego Marcina.

Finał będzie taki, że w 1887 odcinku "M jak miłość" wywiąże się awantura, która dla Olka skończy się w wyjątkowo przykry sposób. Będzie miał więc sporo do ukrycia przed Anetą.