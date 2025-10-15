M jak miłość, odcinek 1887: Koszmarna wpadka Olka na wieczorze kawalerskim Marcina! Pomyli kobiety i słono za to zapłaci - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1887 odcinku "M jak miłość" po wieczorze panieńskim Kamy, która wraz z siostrą Anią (Alina Szczegielniak), przyszłą szwagierką Anetą (Ilona Janyst) i swoimi koleżankami świętować ostatnie chwile wolności, nadejdzie czas i na Marcina. I choć to właśnie Chodakowski zostanie gwiazdą ich spotkania, to w przypadku jego wieczoru kawalerskiego będzie już inaczej!

Zdradzamy, że w 1887 odcinku "M jak miłość" "zabłyśnie" na nim Olek! Jednak nie w taki sposób, jaki wszyscy mogliby przypuszczać, przez co wspólna zabawa braci Chodakowskich, a także ich przyjaciół - Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) oraz braci Zduńskich - Piotrka (Marcin Mroczek) i Pawła (Rafał Mroczek) okaże się kompletną porażką!

Klaudia zemści się na Olku w 1887 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że w trakcie wieczoru kawalerskiego Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość" dojdzie do koszmarnej pomyłki ze strony Olka! Zdradzamy, że Chodakowski weźmie jedną z bawiących się w tym samym lokalu dziewczyn, Klaudię, za prostytutkę, co niestety nie skończy się dobrze, bo kobieta mu tego nie daruje!

W 1887 odcinku "M jak miłość" wściekła Klaudia obleje Olka wodą i wówczas atmosfera między nimi zrobi się na tyle gorąca, że aż Marcin będzie musiał interweniować! Chodakowski weźmie się za brata, aby uniknąć dalszych konsekwencji jego pomyłki, a co za tym idzie, żeby dodatkowo jeszcze nie pogarszać swojego wieczoru kawalerskiego!

Chodakowski zniszczy wieczór kawalerski Marcina w 1887 odcinku "M jak miłość"!

Jednak ten w 1887 odcinku "M jak miłość" i tak skończy się fiaskiem, bo finalnie nawet sam Marcin z niego ucieknie i to do Martyny (Magdalena Turczeniewicz), której wcześniej na wszystko będzie żalił się Jakub. I wpadka Olka z pewnością tutaj nie pomoże. A wręcz przeciwnie, najpewniej się do tego przyczyni!

I w 1887 odcinku "M jak miłość" Chodakowskiemu pozostanie już tylko krycie tego przed Anetą, bo gdyby jego żona się o wszystkim dowiedziała, to dopiero co by było!