M jak miłość, odcinek 1909: Aneta dotrze do Franka. Jednak nie będzie synem Doroty i Bartka? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Aneta w 1909 odcinku "M jak miłość" wykorzysta okazję, że Franek znów pojawi się w klinice. Chłopak wciąż walczy o sprawność w nodze, chociaż póki co nie ma raczej mowy o zawodowym piłkarstwie. To dobyło młodego Franka, ale jedną z osób, na które mógł liczyć w trudnej chwili była właśnie Aneta. Nie tylko, bo poruszającą historią chłopaka zajęła się także Dorota. Musiała wówczas zostać na obserwacji w szpitalu po upadku z drabiny. Tak poznała Franka, z którym odczuła silną więź.

Dorota jednak nie zaadoptuje Franka?

Przez jakiś czas wydawało się, że Kawecka będzie chciała zaopiekować się Frankiem. Ojciec chłopaka to przemocowiec, a nieletni Franek nie ma prawdziwego wsparcia ze strony dorosłych. Wiele wskazywało na to, że Lisieccy mogliby pomóc chłopcu. Tym bardziej, że byli nastawieni na adopcję dziecka. Podjęli nawet pierwsze kroki, by móc to zrobić. Niemniej jednak, od jakiegoś czasu ten temat ucichł. Dorota z Bartkiem nie wspominają ani o postępach w adopcji malutkiego dziecka, ani o ewentualnym zajęciu się Frankiem na stałe. Teraz wydaje się, że młody chłopak raczej nie trafi do domu Lisieckich.

Aneta porozmawia z Frankiem w 1909 odcinku "M jak miłość"

Przy okazji wizyty Franka w klinice, Chodakowska weźmie chłopca do gabinetu i szczerze porozmawia z nim o tym, co u niego.

- I jak ci tam w tym ośrodku? Odnalazłeś się? - zapyta Chodakowska.

- Szału nie ma. Dużo dzieciarni, ale przynajmniej mam tam swoje miejsce. Powoli się przyzwyczajam. Wie pani, jak ja się tu położę, to znowu będzie tylko gorzej. Noga i tak jest do kitu - zwierzy się Franek. Widać będzie, że nadal ma duże wątpliwości co do przebiegu leczenia.

- Co ty opowiadasz? Co to za negatywne nastawienie? Halo? - nie da mu się zamartwiać Aneta.

- Po prostu nie chcę sobie robić nadziei, nie stać mnie na to - uzna smutno chłopak.

- Franek, ty wiesz, że my tu wszyscy chcemy dla ciebie jak najlepiej, że Olkowi na tobie bardzo zależy, że to działa w dwie strony. Ty też musisz uwierzyć w niego - da do zrozumienia Aneta w 1909 odcinku "M jak miłość". Nie wróci jednak do tematu przyjaźni chłopca z Dorotą.