M jak miłość, odcinek 1909: Jakub zlituje się nad Kasią. Da jej pieniądze dla szantażystki, która wie, że to z Karski jest ojcem dziecka? - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Szantażowana Kasia w 1909 odcinku "M jak miłość" nie cofnie się przed niczym, że prawda o ojcu jej dziecka nie wyszła na jaw. Zrobi wszystko, by Jakub i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie dowiedzieli się, że to z Karskim jest w ciąży! Na kilka tygodni przed porodem będzie u kresu wytrzymałości. Cena jej sekretu stale będzie rosła, bo Anka Sokołowska zażąda coraz więcej za milczenie, że sfałszowała wyniki testu na ojcostwo.

Śledztwo Jakuba w sprawie siostry Kasi w 1909 odcinku "M jak miłość"

Z pomocą ciężarnej Kasi w 1909 odcinku "M jak miłość" przyjdzie Jakub, który na jej prośbę prowadzi śledztwo w sprawie Justyny. Przypomnijmy, że siostra Kasi zaraz po porodzie uciekła z Polski, bo groziło jej więzienie. Jakiś czas temu policja zgłosiła się do lekarski, by pomogła im ustalić, co się dzieje z Justyną. Karski uruchomił swoje kontakty i uspokoi byłą żoną, że póki co policja nie będzie szukać Justyny.

Kasia w 1909 odcinku "M jak miłość" weźmie od Jakuba pieniądze, by się nie dowiedział, że jest ojcem dziecka?

Ale nie tylko z tego powodu w 1909 odcinku "M jak miłość" Kasia odwiedzi Jakuba. Wciąż będzie potrzebowała pieniędzy dla szantażystki Anki, więc zacznie kręcić Karskiemu, że siostra liczy na jej pomoc i pożyczkę, żeby mogła wieść spokojne życie za granicą ze swoją córką Krysią i ukochanym Krzyśkiem (Adrian Brząkała).

M jak miłość. Kasia zadłuży się u Anety, aby prawda o dziecku Jakuba nie wyszła na jaw. Szantażystka Anka jej nie odpuści

- Justyna wysłała mi wiadomość. Zmienili miejsce pobytu - zacznie Kasia. - Ale u nich wszystko w porządku? - Nie wiem. Trudno powiedzieć. Krysia dobrze się chowa, ale Justyna nie może znaleźć pracy i krucho u nich z kasą. Pomogłabym im, ale teraz nie bardzo mam jak. W dodatku znowu była u mnie policja. Nie wiem, może wariuję, ale wydaje mi się, że jestem na podsłuchu... - O to się nie martw. Żeby sprawdzić twój telefon, musieliby mieć zgodę sądu - uspokoi ją Jakub. - A w sprawie tego śledztwa? Udało się coś ustalić, wiadomo coś? - Udało mi się ustalić, że policja znalazła innego świadka. Nie za bardzo mogę wchodzić w szczegóły, ale z wiarygodne źródła wiem, że zeznania Justyny nie będą już aż tak bardzo potrzebne - Czyli nie będą już jej szukać? - Przynajmniej w tej sprawie... Kasiu, jeśli potrzebujesz pieniędzy dla Justyny, mogę ci pożyczyć jakąś sumę - zaproponuje Karski. - To bardzo miło z twojej strony, ale jakoś sobie poradzę...

Na szczęście zakłamana Kasia w 1909 odcinku "M jak miłość" nie będzie jeszcze na tyle bezczelna, żeby wziąć od Jakuba pieniądze na opłacenie szantażystki, która jako jedyna wie, że to Karski jest ojcem dziecka.