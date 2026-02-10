M jak miłość, odcinek 1909: Martyna zabierze pobitego Jakuba do leśniczówki. Idealnie pasuje na żonę Karskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna już od progu pokaże swoje zdenerwowanie. Wpadnie do pobitego Karskiego niedługo po powrocie Jakuba z SOR-u. Mężczyzna wyląduje tam razem z Marcinem (Mikołaj Roznerski), z którym wdadzą się w kolejną akcję detektywistyczną, zakończoną ostrym pobiciem i wielkim konfliktem z wrogiem. Praca przyjaciół wymyka się spod kontroli i dobrze o tym wiedzą. Chodakowski zignoruje ból i rany, bo nie będzie chciał martwić Kamy (Michalina Sosna). Przed Wysocką nic się jednak nie ukryje. Zrobi aferę Karskiemu.

Martyna zaniepokojona stanem Jakuba w 1909 odcinku "M jak miłość"

- Zbieraj się, jedziemy do leśniczówki. Zabieram się na obserwację - ostro zapowie lekarka.

- Martyna, ja... - Jakub nie dojdzie do słowa.

- Nie ma żadnego "ale". Zobacz jak ty wyglądasz! Możesz raz w życiu nie zgrywać twardziela?

- Nie zgrywam żadnego twardziela.

- No i co? Masz gorączkę.

- Nic mi nie jest.

- Bez dyskusji...

- Ok, nie patrz się tak na mnie... Z pakowaniem to chyba będziesz musiała mi pomóc... - wreszcie zgodzi się Jakub.

Poważna rozmowa między Jakubem i Martyną o związku w 1909 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Jakub z Martyną faktycznie dojadą do leśniczówki, lekarka opatrzy ranę przyjacielowi i wspólnie zaczną rozmawiać na temat łączącej ich relacji.

- Wiesz, że bylibyśmy całkiem niezłą parą? W każdym razie ty byś była najlepszą żoną na świecie - uzna Jakub w 1909 odcinku "M jak miłość".

- Widzę, że ci jeszcze gorączka nie zeszła. Nie wkręcaj mnie, dobra? - powie Martyna.

- Czyli przyjaźń? - upewni się Karski.

- No, raczej. Przecież to ustaliliśmy i nie żartuj sobie z tego - poprosi Wysocka, co jasno daje do zrozumienia, że ta dwójka póki co nie zostanie parą. Nie wiadomo jeszcze, co pokaże przyszłość.

M jak miłość. Kasia zadłuży się u Anety, aby prawda o dziecku Jakuba nie wyszła na jaw. Szantażystka Anka jej nie odpuści Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.