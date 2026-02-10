Na Wspólnej, odcinek 4164: Konfrontacja Żanety z mężem przybiera nieoczekiwany obrót, gdy zjawia się partner Andżeli - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu „Na wspólnej” z pewnością nie pozwoliły fanom na nudę, a wręcz przeciwnie – dostarczyły potężnej dawki emocji. Byliśmy świadkami eskalacji konfliktu Kamila z Ulą, który zakończył się dramatyczną decyzją dziewczyny o wyprowadzce z domu po tym, jak ojciec zaczął prześladować Dexa. Napięcie rosło również u Szulców, gdzie niewinne spotkanie Wojtka i Andżeli doprowadziło do komicznego nieporozumienia, gdy Żaneta znalazła w aucie męża frywolną bieliznę. Tymczasem Wiktoria, martwiąc się o brata, posunęła się do kradzieży, a jej zaufany przyjaciel Kris okazał się donosicielem. Bohaterowie znaleźli się na prawdziwych życiowych zakrętach. Czego zatem możemy spodziewać się po nich w kolejnym odcinku?

"Na wspólnej" odc. 4164 - streszczenie

Pod wpływem nacisków Zakościelnego, Tadek i Kalina znacząco przyspieszają swoje plany ślubne. Podczas zorganizowanego spotkania rodzinnego Tadek oficjalnie ogłasza, że ceremonia odbędzie się już za dwa tygodnie, co dla Kaliny jest powodem do triumfu, lecz niepokoi Justynę. Największe zdziwienie przeżywa Darek, kiedy Tadek prosi go o pełnienie funkcji świadka. Tymczasem u Szulców dochodzi do namiętnej nocy, a Żaneta wkrótce odkrywa, że inspiracją była halka pożyczona od kursantki Andżeli. Sytuacja komplikuje się, gdy Żaneta konfrontuje się z mężem w momencie oddawania bielizny, a na miejscu zjawia się zazdrosny partner Andżeli. Równolegle Wiktoria, przygnębiona słowami matki o tym, że ojczym jej nie chce, znajduje wsparcie u Krisa i w szkole postanawia przeprosić nauczyciela Nowickiego, który zamiast kary, motywuje ją do udziału w zawodach.

"Na wspólnej" odc. 4164 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego epizodu, który przyniesie nowe emocje i zwroty akcji w życiu dobrze znanych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się na pełen napięcia i wzruszeń, dlatego warto już teraz zaplanować sobie wieczór. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, które mogą na nowo zdefiniować relacje między postaciami, najlepiej zasiąść przed telewizorem punktualnie. Premierowa emisja 4164. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół połączonych obietnicą złożoną w domu dziecka. To właśnie na fundamencie tej przyjaźni obserwujemy losy kolejnych pokoleń rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Serial udowadnia, że więź zrodzona z dziecięcych przyrzeczeń może być silniejsza niż więzy krwi. To poruszająca opowieść o miłości, problemach i wsparciu, które bohaterowie zawsze znajdują w swoim gronie. W serialu występują m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

