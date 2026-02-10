Pierwsza miłość, odcinek 4156: Marta walczy z traumą. Udaje się do kostnicy, by zobaczyć ciało swojego prześladowcy - ZDJĘCIA

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, mieszając chwile triumfu z osobistymi dramatami. Janek, świętując swoje wielkie zwycięstwo w plebiscycie na Głos Roku, musiał zmierzyć się z gorzkim rozczarowaniem, gdyż u jego boku zabrakło żony, która całkowicie zapomniała o wydarzeniu. Tę pustkę niespodziewanie wypełniła pięknie wystrojona Lilka, co z pewnością nie umknęło niczyjej uwadze. Tymczasem Teresa na własnej skórze przekonała się o brutalności więziennego życia, stając się ofiarą znęcania ze strony współosadzonych. W równie dramatycznej sytuacji znalazła się Angelika, która pomimo konieczności kolejnego przeszczepu i ostrzeżeń lekarzy, udała się na pożegnalną imprezę Kamila z zamiarem wyznania mu uczuć. Jakie konsekwencje przyniosą tak odważne i ryzykowne decyzje bohaterów?
"Pierwsza miłość" odc. 4156 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie spore zawirowania w życiu Janka i Kingi, a wszystko za sprawą pojawienia się Lilki na ważnym dla niego plebiscycie. To wydarzenie mocno wpłynie na ich małżeństwo, a Kinga zacznie podejrzewać, że nie jest już priorytetem dla swojego męża. W międzyczasie Kamil, po rozmowie z Angeliką, postanawia przyspieszyć swoje plany wstąpienia do wojska, aby zyskać czas na przemyślenia, mimo że wie, iż jej czas się kończy. Z kolei zakochany w Angelice Filip okazuje jej wsparcie w tym trudnym okresie. Równocześnie Marta wciąż zmaga się z traumą po przejściach ze Stikiem, co objawia się nocnymi koszmarami, dlatego decyduje się na konfrontację z przeszłością i udaje się do kostnicy, by zobaczyć ciało swojego oprawcy.
"Pierwsza miłość" odc. 4156 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje na dalsze losy bohaterów "Pierwszej miłości" i z pewnością zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny epizod. Emocje sięgają zenitu, a nadchodzące wydarzenia zapowiadają się niezwykle interesująco. Już wkrótce dowiemy się, jak potoczą się wątki Kingi, Kamila oraz Marty. Nowy odcinek popularnego serialu zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" od lat gości na ekranach polskich telewizorów, niezmiennie przyciągając rzesze wiernych fanów. Serial, którego akcja toczy się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, to unikalne połączenie wzruszających historii miłosnych z wątkami sensacyjnymi i komediowymi. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja jest bliska codziennemu życiu. Ta mieszanka sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół od ponad dwóch dekad wzbudzają ogromne emocje. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)