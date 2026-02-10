Pierwsza miłość, odcinek 4156: Marta walczy z traumą. Udaje się do kostnicy, by zobaczyć ciało swojego prześladowcy - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, mieszając chwile triumfu z osobistymi dramatami. Janek, świętując swoje wielkie zwycięstwo w plebiscycie na Głos Roku, musiał zmierzyć się z gorzkim rozczarowaniem, gdyż u jego boku zabrakło żony, która całkowicie zapomniała o wydarzeniu. Tę pustkę niespodziewanie wypełniła pięknie wystrojona Lilka, co z pewnością nie umknęło niczyjej uwadze. Tymczasem Teresa na własnej skórze przekonała się o brutalności więziennego życia, stając się ofiarą znęcania ze strony współosadzonych. W równie dramatycznej sytuacji znalazła się Angelika, która pomimo konieczności kolejnego przeszczepu i ostrzeżeń lekarzy, udała się na pożegnalną imprezę Kamila z zamiarem wyznania mu uczuć. Jakie konsekwencje przyniosą tak odważne i ryzykowne decyzje bohaterów?

"Pierwsza miłość" odc. 4156 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie spore zawirowania w życiu Janka i Kingi, a wszystko za sprawą pojawienia się Lilki na ważnym dla niego plebiscycie. To wydarzenie mocno wpłynie na ich małżeństwo, a Kinga zacznie podejrzewać, że nie jest już priorytetem dla swojego męża. W międzyczasie Kamil, po rozmowie z Angeliką, postanawia przyspieszyć swoje plany wstąpienia do wojska, aby zyskać czas na przemyślenia, mimo że wie, iż jej czas się kończy. Z kolei zakochany w Angelice Filip okazuje jej wsparcie w tym trudnym okresie. Równocześnie Marta wciąż zmaga się z traumą po przejściach ze Stikiem, co objawia się nocnymi koszmarami, dlatego decyduje się na konfrontację z przeszłością i udaje się do kostnicy, by zobaczyć ciało swojego oprawcy.

"Pierwsza miłość" odc. 4156 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje na dalsze losy bohaterów "Pierwszej miłości" i z pewnością zastanawia się, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny epizod. Emocje sięgają zenitu, a nadchodzące wydarzenia zapowiadają się niezwykle interesująco. Już wkrótce dowiemy się, jak potoczą się wątki Kingi, Kamila oraz Marty. Nowy odcinek popularnego serialu zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" od lat gości na ekranach polskich telewizorów, niezmiennie przyciągając rzesze wiernych fanów. Serial, którego akcja toczy się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, to unikalne połączenie wzruszających historii miłosnych z wątkami sensacyjnymi i komediowymi. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja jest bliska codziennemu życiu. Ta mieszanka sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół od ponad dwóch dekad wzbudzają ogromne emocje. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

