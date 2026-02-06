Pierwsza miłość, odcinek 4154: Bolesław mści się na Elizie, ale zastraszona kobieta ma w zanadrzu tajemniczy plan

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" obfitował w dramatyczne zwroty akcji i trudne decyzje bohaterów. Alan, całkowicie pochłonięty sprawą Kostka, zignorował próbę rozmowy Igi, a jego zazdrość eksplodowała, gdy przyłapał ją z Jamesem. Nie lepiej powiodło się Sewerynowi, którego nowa praca kuriera okazała się pasmem nieszczęść, a pomyłki w dostawach niemal doprowadziły do rozwodu. Na emocjonalnej huśtawce znalazła się także Eliza, która po krótkim rozstaniu z Bolesławem wróciła do niego, choć wiedziała, że ta decyzja nie przyniesie niczego dobrego. Napięcie rośnie z każdą chwilą, a bohaterowie stanęli przed kolejnymi wyzwaniami. Czego zatem możemy spodziewać się po nich w kolejnych odsłonach?

"Pierwsza miłość" odc. 4154 - streszczenie

Narastające konflikty i ciągłe awantury skłaniają Igę do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu toksycznej relacji z Alanem, który czuje, że jego życie wymyka mu się spod kontroli. Tymczasem Bolesław, pragnąc zemsty za zdradę Elizy, wprowadza w ich domu rygorystyczne zasady, próbując ją sobie podporządkować. Sytuację z boku obserwuje zaniepokojona Angelika, która widzi, że jej matka jest zastraszana i obawia się o jej bezpieczeństwo. Mimo trudnego położenia, Eliza zachowuje zaskakujący spokój, sugerując córce, że ma już przygotowany własny plan działania. Niespodziewanie Biały ogłasza, że wstępuje do wojska, czym kompletnie szokuje zarówno Igę, jak i Filipa.

"Pierwsza miłość" odc. 4154 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie sięga zenitu, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, warto zanotować sobie datę premiery w kalendarzu. Nowy, 4154 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 13 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Od lat "Pierwsza miłość" gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych fanów, którzy z zapartym tchem śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial ten zgrabnie łączy wątki obyczajowe, pełne miłosnych uniesień i bolesnych zdrad, z elementami komedii, a nawet sensacji. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że opowiadane historie są bliskie prawdziwemu życiu. To właśnie ta różnorodność sprawia, że produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)