Pierwsza miłość, odcinek 4155: Współosadzone znęcają się nad Teresą. Kobieta desperacko próbuje skontaktować się z Kingą - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością dostarczył widzom mnóstwa emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Awantury między Igą a Alanem w końcu doprowadziły do tego, że dziewczyna postanowiła zakończyć tę toksyczną znajomość, przez co Alan poczuł, jak traci kontrolę nad swoim życiem. Równie dramatycznie było u Elizy, na której za zdradę mścił się Bolesław, wprowadzając w domu surowe zasady. Chociaż Angelika martwiła się o bezpieczeństwo zastraszanej matki, ta zdradziła, że ma już gotowy plan działania. Jakby tego było mało, na sam koniec Biały zszokował Igę i Filipa, ogłaszając swoją decyzję o wstąpieniu do wojska. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnych wydarzeniach?

"Pierwsza miłość" odc. 4155 - streszczenie

Nadchodzi wielki dzień dla Janka, który triumfuje w prestiżowym plebiscycie na Głos Roku. Jego radość zostanie jednak przyćmiona przez nieobecność żony, która kompletnie zapomniała o tak ważnej dla niego gali. Niespodziewanie jednak na wydarzeniu pojawia się elegancko ubrana Lilka, co może zwiastować nowe komplikacje. W tym samym czasie Teresa na własnej skórze doświadcza brutalnej rzeczywistości więziennego życia, stając się ofiarą przemocy ze strony innych osadzonych i desperacko szukając sposobu na skontaktowanie się z Kingą. Tymczasem Angelika, pomimo czekającego ją kolejnego przeszczepu i wyraźnych zaleceń lekarskich, postanawia zignorować ryzyko i iść na pożegnalną imprezę Kamila, gdzie zamierza wyznać mu swoje uczucia, o ile starczy jej na to odwagi.

"Pierwsza miłość" odc. 4155 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wprowadzi nowe, emocjonujące wątki. Fani serialu z pewnością już odliczają dni do premiery. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszych losów swoich ulubionych bohaterów, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Najnowszy, 4155. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe, pierwsze miłości i sercowe dramaty z elementami komedii, a nawet sensacji i kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje bliski sercom widzów. Ta unikalna mieszanka sprawia, że historia Marysi i jej przyjaciół wciąż wciąga i zaskakuje. W serialu występują m.in.:

