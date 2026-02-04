Pierwsza miłość, odcinek 4152: oskarżona o kradzież Jolka nie wytrzymuje presji i przy wszystkich wyznaje, że kocha Tomka - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu „Pierwsza miłość” z pewnością nie oszczędzał emocji, rzucając bohaterom kolejne kłody pod nogi. Po zniszczeniu salonu Olek i Wika musieli porzucić pomysł prowadzenia kącika fryzjerskiego w świetlicy, a pomoc od Róży okazała się mieć swoją cenę. Równie dramatycznie wyglądała sytuacja Bartka, którego stan psychiczny pogorszył się na tyle, że lekarka, w trosce o jego życie, zdecydowała o umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym. Tymczasem w świecie miłosnych i finansowych intryg, zakochana Jolka musiała ukrywać swoje uczucia przed nieustannie obserwującym ją Borysem. Sam Borys również nie mógł czuć się bezpiecznie, ponieważ Fabian zaczął go podejrzewać o kradzież pieniędzy. Co przyniesie kolejny dzień w życiu bohaterów?

"Pierwsza miłość" odc. 4152 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Iga postanawia wesprzeć Alana, który jest emocjonalnie przytłoczony faktem, że nie może prawnie uznać swojego syna. Sytuację komplikuje nagłe pojawienie się w jej życiu Jamesa, co zwiastuje niemałe zamieszanie. W tym samym czasie w pubie wybucha afera, ponieważ Borys, podejrzewany o kradzież, podrzuca pieniądze Jolce. Fabian w geście solidarności bierze na siebie rzekomą winę dziewczyny. Pod presją wydarzeń Jolka nie wytrzymuje napięcia i publicznie wyznaje, że jest zakochana w Tomku. Równocześnie ukrywający się na Sycylii Eliza i Wenerski zaczynają spierać się o wspólną przyszłość, nie wiedząc, że właśnie namierzył ich Bolesław.

"Pierwsza miłość" odc. 4152 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas, aby być na bieżąco. Wszystkich zainteresowanych informujemy, gdzie i kiedy oglądać najnowsze perypetie postaci. Premierowa emisja 4152. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 11 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od 2004 roku nieprzerwanie cieszy się sympatią widzów. Akcja rozgrywa się we Wrocławiu oraz w urokliwej, fikcyjnej wsi Wadlewo, co pozwala na ukazanie kontrastów między miejskim a wiejskim życiem. Fabuła w unikalny sposób łączy wątki obyczajowe, miłosne i komediowe z elementami sensacji, a nawet kryminału. Serial odważnie porusza również ważne problemy społeczne, dzięki czemu od lat pozostaje bliski sercom widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)