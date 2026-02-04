Pierwsza miłość, odcinek 4152: oskarżona o kradzież Jolka nie wytrzymuje presji i przy wszystkich wyznaje, że kocha Tomka - ZDJĘCIA

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu „Pierwsza miłość” z pewnością nie oszczędzał emocji, rzucając bohaterom kolejne kłody pod nogi. Po zniszczeniu salonu Olek i Wika musieli porzucić pomysł prowadzenia kącika fryzjerskiego w świetlicy, a pomoc od Róży okazała się mieć swoją cenę. Równie dramatycznie wyglądała sytuacja Bartka, którego stan psychiczny pogorszył się na tyle, że lekarka, w trosce o jego życie, zdecydowała o umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym. Tymczasem w świecie miłosnych i finansowych intryg, zakochana Jolka musiała ukrywać swoje uczucia przed nieustannie obserwującym ją Borysem. Sam Borys również nie mógł czuć się bezpiecznie, ponieważ Fabian zaczął go podejrzewać o kradzież pieniędzy. Co przyniesie kolejny dzień w życiu bohaterów?
"Pierwsza miłość" odc. 4152 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Iga postanawia wesprzeć Alana, który jest emocjonalnie przytłoczony faktem, że nie może prawnie uznać swojego syna. Sytuację komplikuje nagłe pojawienie się w jej życiu Jamesa, co zwiastuje niemałe zamieszanie. W tym samym czasie w pubie wybucha afera, ponieważ Borys, podejrzewany o kradzież, podrzuca pieniądze Jolce. Fabian w geście solidarności bierze na siebie rzekomą winę dziewczyny. Pod presją wydarzeń Jolka nie wytrzymuje napięcia i publicznie wyznaje, że jest zakochana w Tomku. Równocześnie ukrywający się na Sycylii Eliza i Wenerski zaczynają spierać się o wspólną przyszłość, nie wiedząc, że właśnie namierzył ich Bolesław.
"Pierwsza miłość" odc. 4152 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas, aby być na bieżąco. Wszystkich zainteresowanych informujemy, gdzie i kiedy oglądać najnowsze perypetie postaci. Premierowa emisja 4152. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 11 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od 2004 roku nieprzerwanie cieszy się sympatią widzów. Akcja rozgrywa się we Wrocławiu oraz w urokliwej, fikcyjnej wsi Wadlewo, co pozwala na ukazanie kontrastów między miejskim a wiejskim życiem. Fabuła w unikalny sposób łączy wątki obyczajowe, miłosne i komediowe z elementami sensacji, a nawet kryminału. Serial odważnie porusza również ważne problemy społeczne, dzięki czemu od lat pozostaje bliski sercom widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)