M jak miłość. Agnes zastąpi Frankę? Nie jest rodziną Pawła, a już doszło do zapoznania się - ZDJĘCIA

Franka zmarła, ale życie Pawła toczy się dalej

Niezwykle smutne odcinki "M jak miłość" ze śmiercią Franki w roli głównej jeszcze potrwają. Chociaż kobieta odeszła podczas operacji w 1907 odcinku serialu, wątek żałoby Pawła oraz wszystkich bliskich dopiero się rozpoczyna. Jak informowaliśmy, nie będzie pogrzebu Zduńskiej, a kolejne wydarzenia po tragicznej sytuacji wydarzą się już po miesiącu od szokującego odejścia Franki.

Chociaż sytuacja jest niezwykle trudna, Paweł musi nauczyć się funkcjonować bez żony. To pewne, że Zduński odsunie się od przyjaciół i bliskich. Nie będzie odbierał telefonów m.in. od Magdy (Anna Mucha) czy Piotrka (Marcin Mroczek). Już wiadomo, że wściekłość i żal Zduńskiego wybuchnie z podwójną siłą, kiedy Kinga (Katarzyna Cichopek) spełni ostatnią prośbę Franki i przekaże Pawłowi nagrania. Po zobaczeniu żony, Paweł pęknie. Odda synka pod opiekę Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i zniknie.

Agnes zastąpi Frankę? Na pewno pojawi się nowa miłość Pawła Zduńskiego

To oczywiste, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" pojawi się nowa ukochana Pawła. Zduński z pewnością nie będzie sam do końca życia, co jednak nie oznacza, że odczuje ogromny żal po stracie żony. Nie wiadomo jeszcze, ile potrwa żałoba po śmierci góralki. Zduński zniknie, co może wiele zmienić...

Widzowie już spekulując, co może się stać w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po śmierci Franki. Na Instagramie i Facebooku na profilach serialu nie brakuje wielu komentarzy. Zdecydowanie przeważają słowa smutku po odejściu aktorki Dominiki Kachlik z serialu. Niektóre osoby sugerują wręcz, że inna aktorka powinna zastąpić ją w roli Franki. Na taki ruch nie zdecydowano się, więc to już koniec wątku miłości Zduńskich.

Niektóre głosy w komentarzach sugerują, że może Agnes miałaby potencjał na "zajęcie miejsca" obok Pawła. To ciekawe, bo rola Amandy Mincewicz w "M jak miłość" dopiero się rozkręca.

- No to teraz czekamy na kolejną tymczasową pannę dla Pawła - brzmi jeden z komentarzy pod postem na Instagramie "M jak miłość". - Myślę że będzie to Agnes - a jest nie to czasem jego siostra przyrodnia? Bo już się pogubiłam - słusznie zauważa inna komentująca. - nie bo Artur nie jest biologicznym ojcem Pawła więc Paweł z Agnes w żadnym stopniu nie są spokrewnieni - Agnes zastąpi Franke - pisze kolejna osoba.

Agnes zostaje na stałe w Polsce, już poznała się z Pawłem

Przypomnijmy, że Agnes z Pawłem poznali się przy okazji bohaterskiej akcji Zduńskiego, który ochronił córkę Artura przed byłym kochankiem. Nie mieli okazji spędzić ze sobą więcej czasu.

Wiadomo już, że Agnes zostanie z Mostowiakami na dłużej. Nie wróci na stałe do Niemiec, podejmie pracę w przychodni. Chociaż Agnes to córka Artura, trzeba pamiętać, że Rogowski nie jest biologicznym tatą Pawła i Piotrka. To oznacza, że w praktyce Zduński nie jest spokrewniony z Agnes.

Czy to możliwe, by Agnes zajęła ważne miejsce w życiu Pawła? Jeśli nawet pojawi się kolejna "ukochana", Zduński potrzebuje czasu. Póki co musi dojść do siebie po szokującej śmierci żony. Na dalsze kroki trzeba poczekać.