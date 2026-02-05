Pierwsza miłość, odcinek 4153: Bolesław bezwzględnie wykorzystuje pobyt Angeliki w szpitalu, by zmusić Elizę do powrotu - ZDJĘCIA

W serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia solidnie namieszały w życiu bohaterów. Iga chciała wesprzeć Alana, przytłoczonego problemami z uznaniem syna, ale w jej życiu niespodziewanie pojawił się James, wprowadzając spore zamieszanie. Gorąco zrobiło się również w pubie, gdzie Borys, chcąc odsunąć od siebie podejrzenia o kradzież, podrzucił gotówkę Jolce, co doprowadziło do wielkiej afery. Sytuację próbował ratować Fabian, biorąc na siebie winę, jednak dziewczyna nie wytrzymała napięcia i publicznie wyznała miłość Tomkowi. Tymczasem na Sycylii, pozornie bezpieczni Eliza i Wenerski zaczęli spierać się o wspólną przyszłość, nie wiedząc, że ich kryjówka została zdemaskowana przez Bolesława. Poprzedni odcinek z pewnością dostarczył wielu wrażeń, zostawiając nas z nowymi konfliktami i sercowymi wyznaniami w tle.

"Pierwsza miłość" odc. 4153 - streszczenie

Sprawa z Kostkiem całkowicie pochłania uwagę Alana, do tego stopnia, że ignoruje on próby Igi, która chce poruszyć temat Jamesa. Jego frustracja sięga zenitu, gdy później nakrywa tę dwójkę na wspólnej rozmowie, co wywołuje u niego gwałtowny wybuch złości. Tymczasem Seweryn zupełnie nie radzi sobie w nowej pracy jako kurier; zmęczenie sprawia, że myli przesyłki, co prowadzi do poważnych kłopotów, a nawet grozi rozpadem małżeństwa. Z kolei Angelika ląduje w szpitalu, a Bolesław bezwzględnie wykorzystuje sytuację, aby zmusić Elizę do powrotu. Eliza, po podjęciu decyzji o rozstaniu z Wenerskim, zaskakująco szybko wraca do Bolesława, w pełni świadoma, że ten związek nie wróży nic dobrego.

"Pierwsza miłość" odc. 4153 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek. Emocje sięgają zenitu, a twórcy przygotowali kolejne zwroty akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Na szczęście nie trzeba będzie długo czekać na rozwikłanie bieżących wątków. Najnowszy, 4153. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w czwartek, 12 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości w sercach polskich widzów, zabierając nas w podróż po tętniącym życiem Wrocławiu i malowniczym Wadlewie. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe, pełne miłosnych uniesień i bolesnych rozstań, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. To właśnie ta unikalna mieszanka gatunków oraz poruszanie ważnych tematów społecznych sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół wciąż nas fascynują. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)