M jak miłość, odcinek 1908: Pożar domu Franki i Pawła. Zniszczy budowę i wszystko podpali. Tylko Barbara domyśli się, kto to zrobił - ZWIASUN

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz.20.55 w TVP2

Dom Franki i Pawła w 1908 odcinku "M jak miłość" stanie w płomieniach! Żałoba po śmierci Franki jeszcze się nie skończy, kiedy na Mostowiaków w Grabinie spadną kolejne druzgocące wieści. Najpierw Marysia i Artur Rogowski (Robert Moskwa) usłyszą dźwięk syren wozu strażackiego i od razu pomyślą, że w sąsiedztwie pali się las. W pierwszej chwili nie połączą pożaru z budową domu Zduńskich na działce obok sadu zmarłego Lucjana (śp. Witold Pyrkosz).

Tragedia po pogrzebie Franki w 1908 odcinku "M jak miłość". Pożar domu Zduńskich w Grabinie

Niespodziewanie do domu w Grabinie wparuje poruszona Zosia Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), która przekaże Rogowskim złe wieści.

- Pali się na budowie Pawła! Ktoś tam wpadł, wszystko zniszczył, a na koniec podłożył ogień!

- Jezus Maria, wiesz na pewno, że to u Pawła? - zapyta przerażona Barbara, która wszystko usłyszy, wchodząc do kuchni.

Dom Franki i Pawła doszczętnie zniszczony w pożarze w 1908 odcinku "M jak miłość"

Z relacji Rogowskiego, który w 1908 odcinku "M jak miłość" pojedzie na miejsce pożaru na budowę domu Franki i Pawła, Barbara dowie się, jak ogromne zniszczenia spowodował ogień.

- Spłonęło całe drewno na budowę. Szalunki się zajęły. No dramat, mówię wam... A jeszcze przez akcję gaśniczą cały plac budowy jest zalany. To są ogromne straty - Artur nie będzie owijał w bawełnę.

- Jezus Maria, to niemożliwe... - Mostowiakowa z trudem uwierzy, że po śmierci Franki doszło do kolejnej tragedii.

- Paweł jeszcze nie wie... Marysia nie może się do niego dodzwonić - doda Rogowski.

- Ale wiadomo, kto to mógł zrobić i dlaczego? - zapyta Agnes (Amanda Mincewicz).

- Policja jest na miejscu, zabezpieczają ślady, ale żeby tam chociaż monitoring w okolicy był, ale nie ma. Nic - Rogowski oceni, że sprawcy pożaru nie uda się złapać.

To Paweł w 1908 odcinku "M jak miłość" podpali dom, o którym marzyła Franka

W tym momencie w 1908 odcinku "M jak miłość" dla Barbary stanie się jasne, że to Paweł podpalił dom, który budował dla Franki. O swoich podejrzeniach natychmiast powie Marysi i oboje będą drżały ze strachu, do czego jeszcze doprowadzi Pawła żałoba po stracie żony.

- To Paweł, to jego robota... Biedny ten nasz Paweł. Ja go rozumiem. Tyle złego się ostatnio wokół niego działo. Ta budowa to przecież było ich marzenie, a teraz... Widocznie musiał tak zrobić. Najważniejsze, żeby zrozumiał, że ma nas i rodzina na pewno mu pomoże i razem przez to przejdziemy...