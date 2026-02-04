M jak miłość. Pierwszy komentarz Rafała Mroczka po odejściu Dominiki Kachlik z serialu i śmierci Franki. Zagrają jeszcze razem

To dlatego Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość"
Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość" latem zeszłego roku i dlatego scenarzyści wymyślili śmierć Franki Zduńskiej. Oczywiście było też inne rozwiązanie.
Skoro 33-letnia aktorka zdecydowała, że pora na zmiany w jej zawodowym życiu i zrezygnowała z pracy w hitowym serialu TVP, produkcja mogła ją zastąpić inną aktorką. Wtedy biedny Paweł Zduński, na którego w całej historii "M jak miłość" spadło już tyle nieszczęść, nadal miałby żonę, a jego syn Antoś matkę. Niezrozumiała, trudna do zaakceptowania śmierć Franki w "M jak miłość" stała się faktem we wtorek, 3.02.2026, w 1907 odcinku serialu i nie ma już odwrotu.
Bohaterka grana przez Kachlik pojawi się wkrótce w "M jak miłość" jeszcze kilka razy, ale tylko we wspomnieniach Pawła i jego rodziny, kiedy wszyscy będą przeżywali żałobę po śmierci Franki. Zobacz też: M jak miłość. Dominika Kachlik po śmierci Franki pierwszy raz zabrała głos: "Nie strzelajcie w produkcję"
Pożegnalne nagranie Kachlik po śmierci Franki w "M jak miłość"
Po emisji wtorkowego odcinka "M jak miłość", w którym Franka zmarła, Dominika Kachlik przerwała milczenie, pierwszy raz zabrała głos i pożegnała się nie tylko z widzami, ale także z produkcją oraz swoją bohaterką.
- Nie obwiniajcie produkcji. Nie strzelajcie w produkcję. To jest moja wina! Ja pożegnałam się z serialem. Nie wywalono mnie. Na mnie już czas. Pora iść dalej... Czas na zmiany - wyznała Dominika Kachlik na Instagramie we wzruszającym filmiku.
Tak Rafał Mroczek skomentował śmierć Franki w "M jak miłość" i odejście Dominiki Kachlik z obsady
Nagranie Franki z "M jak miłość" wywołało lawinę komentarzy i reakcji fanów serialu, obserwujących profil Kachlik, a nawet Rafała Mroczka, ekranowego wdowca, który teraz pogrąży się w żałobie po śmierci żony.
W swoim komentarzu Mroczek podziękował Kachlik za wspólne 6 lat w "M jak miłość" i przypomniał, że to wcale nie koniec ich grania razem. Ale tym razem na scenie teatralnej.
- Dziękuję Ci za lata pracy, przygody i wspólnego celu❤️ zrozumienia i jedności w tym co tworzyliśmy… a tworzyliśmy fajnie i z przyjemnością . Do zobaczenia 7.02 podczas wspólnego spektaklu - napisał Mroczek do Kachlik.
Do pożegnań Dominiki Kachlik z "M jak miłość" i rolą Franki dołączyli też inni aktorzy, którzy grali z nią przez te wszystkie lata.
Katarzyna Cichopek: "Dziękuję Dominika za wspólny czas. Było super i mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś na szlaku 😘 Powodzenia!"
Olga Cybńska: "Będziemy tęsknić, ale na zawsze pozostaniesz w naszych serduszkach❤️"
Mikołaj Roznerski: "Płyń pięknie płyń na szerokie wody ☺️🔥💪"
Melania Grzesiewicz: "Przepiękny odcinek Domka… Odchodzisz w wielkim stylu! ❤️"