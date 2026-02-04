M jak miłość. Pierwszy komentarz Rafała Mroczka po odejściu Dominiki Kachlik z serialu i śmierci Franki. Zagrają jeszcze razem

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-02-04 10:40

Śmierć Franki w "M jak miłość" poruszyła miliony Polaków! Rafał Mroczek umieścił pierwszy komentarz po odejściu Dominiki Kachlik z serialu tuż po tym jak jego ekranowa żona na swoim profilu na Instagramie zamieściła pożegnalne nagranie, w którym wyjaśniła, dlaczego Franka zmarła, a ona odeszła z hitowej produkcji TVP. Sprawdź, co napisał Paweł z "M jak miłość" po sześciu latach wspólnej pracy z Franką. Przy okazji Mroczek potwierdził, że wkrótce znów zagrają razem.

To dlatego Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość"

Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość" latem zeszłego roku i dlatego scenarzyści wymyślili śmierć Franki Zduńskiej. Oczywiście było też inne rozwiązanie.

Skoro 33-letnia aktorka zdecydowała, że pora na zmiany w jej zawodowym życiu i zrezygnowała z pracy w hitowym serialu TVP, produkcja mogła ją zastąpić inną aktorką. Wtedy biedny Paweł Zduński, na którego w całej historii "M jak miłość" spadło już tyle nieszczęść, nadal miałby żonę, a jego syn Antoś matkę. Niezrozumiała, trudna do zaakceptowania śmierć Franki w "M jak miłość" stała się faktem we wtorek, 3.02.2026, w 1907 odcinku serialu i nie ma już odwrotu.

Bohaterka grana przez Kachlik pojawi się wkrótce w "M jak miłość" jeszcze kilka razy, ale tylko we wspomnieniach Pawła i jego rodziny, kiedy wszyscy będą przeżywali żałobę po śmierci Franki. Zobacz też: M jak miłość. Dominika Kachlik po śmierci Franki pierwszy raz zabrała głos: "Nie strzelajcie w produkcję"

Pożegnalne nagranie Kachlik po śmierci Franki w "M jak miłość"

Po emisji wtorkowego odcinka "M jak miłość", w którym Franka zmarła, Dominika Kachlik przerwała milczenie, pierwszy raz zabrała głos i pożegnała się nie tylko z widzami, ale także z produkcją oraz swoją bohaterką. 

M jak miłość ZWIASTUN. Śmierć Franki podczas operacji. Tak Paweł dowie się, że jego żona nie żyje

- Nie obwiniajcie produkcji. Nie strzelajcie w produkcję. To jest moja wina! Ja pożegnałam się z serialem. Nie wywalono mnie. Na mnie już czas. Pora iść dalej... Czas na zmiany - wyznała Dominika Kachlik na Instagramie we wzruszającym filmiku. 

Tak Rafał Mroczek skomentował śmierć Franki w "M jak miłość" i odejście Dominiki Kachlik z obsady

Nagranie Franki z "M jak miłość" wywołało lawinę komentarzy i reakcji fanów serialu, obserwujących profil Kachlik, a nawet Rafała Mroczka, ekranowego wdowca, który teraz pogrąży się w żałobie po śmierci żony. 

W swoim komentarzu Mroczek podziękował Kachlik za wspólne 6 lat w "M jak miłość" i przypomniał, że to wcale nie koniec ich grania razem. Ale tym razem na scenie teatralnej. 

- Dziękuję Ci za lata pracy, przygody i wspólnego celu❤️ zrozumienia i jedności w tym co tworzyliśmy… a tworzyliśmy fajnie i z przyjemnością . Do zobaczenia 7.02 podczas wspólnego spektaklu - napisał Mroczek do Kachlik. 

Do pożegnań Dominiki Kachlik z "M jak miłość" i rolą Franki dołączyli też inni aktorzy, którzy grali z nią przez te wszystkie lata. 

Katarzyna Cichopek: "Dziękuję Dominika za wspólny czas. Było super i mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś na szlaku 😘 Powodzenia!"

Olga Cybńska: "Będziemy tęsknić, ale na zawsze pozostaniesz w naszych serduszkach❤️"

Mikołaj Roznerski: "Płyń pięknie płyń na szerokie wody ☺️🔥💪"

Melania Grzesiewicz: "Przepiękny odcinek Domka… Odchodzisz w wielkim stylu! ❤️"

M jak miłość. Pierwszy komentarz Rafał Mroczka po odejściu Dominiki Kachlik z serialu i śmierci Franki. Zagrają jeszcze razem
30 zdjęć