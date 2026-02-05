Na wspólnej, odcinek 4162: Szantażysta grozi Kalinie, a ta w desperacji prosi o pomoc byłą partnerkę

W ostatnim odcinku "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie stanęli przed trudnymi decyzjami. Kalina bezskutecznie próbowała zdobyć pieniądze dla Łukasza, który w odpowiedzi zaczął ją szantażować, co doprowadziło do publicznej kłótni i niespodziewanej interwencji Darka. Równie burzliwie było w życiu Uli, której ojciec zmusił Dexa do zerwania z nią. Dziewczyna szybko domyśliła się, kto stał za tą bolesną decyzją. Tymczasem Ola i Mariusz przeszli poważny kryzys, gdy Czerski próbował wpłynąć na zawodowe wybory żony, jednak Ola stanowczo obroniła swoją niezależność. Choć wieczór przyniósł im pojednanie, napięcie wisiało w powietrzu. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na mieszkańców Wspólnej?

"Na wspólnej" odc. 4162 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ola i Mariusz spróbują zażegnać kryzys, planując wspólny, romantyczny wieczór. Niestety, Czerski całkowicie zapomni o spotkaniu, będąc pochłoniętym śledzeniem asystentki Nowińskiego. Jego detektywistyczna praca przyniesie jednak przełomowe odkrycie – okaże się, że kobieta, mająca obciążyć jego klienta w sądzie, została przekupiona przez córki prezesa. Tymczasem Ula, buntując się przeciwko nadopiekuńczemu ojcu, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedza Dexa. Chłopak wyznaje jej, że unikał jej ze strachu przed Kamilem, ale pragnie z nią być, co kończy się ich wspólną, namiętną nocą. Równocześnie Kalina przeżywa dramat związany z szantażem Łukasza, który grozi ujawnieniem kompromitujących nagrań, a Daria jest załamana wiadomością o ciąży Kaliny z Tadkiem.

"Na wspólnej" odc. 4162 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przykują widzów do ekranów. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca i wkrótce poznamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Premierowa emisja 4162. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 12 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię niezwykłej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy tytułowej ulicy, który stał się fundamentem dla rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Przez lata śledzimy ich codzienne zmagania, miłości, dramaty i sukcesy, które pokazują, że więzi przyjaźni bywają silniejsze niż więzy krwi. Ta wielowątkowa opowieść wciąż potrafi zaskoczyć i wzruszyć kolejne pokolenia widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)