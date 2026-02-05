Na wspólnej, odcinek 4162: Szantażysta grozi Kalinie, a ta w desperacji prosi o pomoc byłą partnerkę

Spis treści
W ostatnim odcinku "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie stanęli przed trudnymi decyzjami. Kalina bezskutecznie próbowała zdobyć pieniądze dla Łukasza, który w odpowiedzi zaczął ją szantażować, co doprowadziło do publicznej kłótni i niespodziewanej interwencji Darka. Równie burzliwie było w życiu Uli, której ojciec zmusił Dexa do zerwania z nią. Dziewczyna szybko domyśliła się, kto stał za tą bolesną decyzją. Tymczasem Ola i Mariusz przeszli poważny kryzys, gdy Czerski próbował wpłynąć na zawodowe wybory żony, jednak Ola stanowczo obroniła swoją niezależność. Choć wieczór przyniósł im pojednanie, napięcie wisiało w powietrzu. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na mieszkańców Wspólnej?
"Na wspólnej" odc. 4162 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Ola i Mariusz spróbują zażegnać kryzys, planując wspólny, romantyczny wieczór. Niestety, Czerski całkowicie zapomni o spotkaniu, będąc pochłoniętym śledzeniem asystentki Nowińskiego. Jego detektywistyczna praca przyniesie jednak przełomowe odkrycie – okaże się, że kobieta, mająca obciążyć jego klienta w sądzie, została przekupiona przez córki prezesa. Tymczasem Ula, buntując się przeciwko nadopiekuńczemu ojcu, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedza Dexa. Chłopak wyznaje jej, że unikał jej ze strachu przed Kamilem, ale pragnie z nią być, co kończy się ich wspólną, namiętną nocą. Równocześnie Kalina przeżywa dramat związany z szantażem Łukasza, który grozi ujawnieniem kompromitujących nagrań, a Daria jest załamana wiadomością o ciąży Kaliny z Tadkiem.
"Na wspólnej" odc. 4162 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przykują widzów do ekranów. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca i wkrótce poznamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Premierowa emisja 4162. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 12 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię niezwykłej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy tytułowej ulicy, który stał się fundamentem dla rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Przez lata śledzimy ich codzienne zmagania, miłości, dramaty i sukcesy, które pokazują, że więzi przyjaźni bywają silniejsze niż więzy krwi. Ta wielowątkowa opowieść wciąż potrafi zaskoczyć i wzruszyć kolejne pokolenia widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)