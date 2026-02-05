Na wspólnej, odcinek 4162: Szantażysta grozi Kalinie, a ta w desperacji prosi o pomoc byłą partnerkę

2026-02-05 9:55

W nadchodzącym 4162. odcinku "Na Wspólnej" emocje sięgną zenitu! Ula i Dex zdecydują się na odważny krok wbrew woli Kamila, natomiast Mariusz całkowicie zapomni o randce z ukochaną, ponieważ pochłonie go kolejne śledztwo. To jednak nie koniec dramatów, bo Kalina wpadnie w poważne tarapaty, a Daria pozna prawdę, która złamie jej serce.

W ostatnim odcinku "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie stanęli przed trudnymi decyzjami. Kalina bezskutecznie próbowała zdobyć pieniądze dla Łukasza, który w odpowiedzi zaczął ją szantażować, co doprowadziło do publicznej kłótni i niespodziewanej interwencji Darka. Równie burzliwie było w życiu Uli, której ojciec zmusił Dexa do zerwania z nią. Dziewczyna szybko domyśliła się, kto stał za tą bolesną decyzją. Tymczasem Ola i Mariusz przeszli poważny kryzys, gdy Czerski próbował wpłynąć na zawodowe wybory żony, jednak Ola stanowczo obroniła swoją niezależność. Choć wieczór przyniósł im pojednanie, napięcie wisiało w powietrzu. Jakie nowe wyzwania czekają teraz na mieszkańców Wspólnej?

"Na wspólnej" odc. 4162 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ola i Mariusz spróbują zażegnać kryzys, planując wspólny, romantyczny wieczór. Niestety, Czerski całkowicie zapomni o spotkaniu, będąc pochłoniętym śledzeniem asystentki Nowińskiego. Jego detektywistyczna praca przyniesie jednak przełomowe odkrycie – okaże się, że kobieta, mająca obciążyć jego klienta w sądzie, została przekupiona przez córki prezesa. Tymczasem Ula, buntując się przeciwko nadopiekuńczemu ojcu, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedza Dexa. Chłopak wyznaje jej, że unikał jej ze strachu przed Kamilem, ale pragnie z nią być, co kończy się ich wspólną, namiętną nocą. Równocześnie Kalina przeżywa dramat związany z szantażem Łukasza, który grozi ujawnieniem kompromitujących nagrań, a Daria jest załamana wiadomością o ciąży Kaliny z Tadkiem.

"Na wspólnej" odc. 4162 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przykują widzów do ekranów. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca i wkrótce poznamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Premierowa emisja 4162. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 12 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię niezwykłej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy tytułowej ulicy, który stał się fundamentem dla rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Przez lata śledzimy ich codzienne zmagania, miłości, dramaty i sukcesy, które pokazują, że więzi przyjaźni bywają silniejsze niż więzy krwi. Ta wielowątkowa opowieść wciąż potrafi zaskoczyć i wzruszyć kolejne pokolenia widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
