M jak miłość, odcinek 1909: Czułe spotkanie Marcina i Izy. Powie byłej żonie, że jest wspaniała - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Do spotkania Marcina i Izy dojdzie w 1909 odcinku "M ja miłość". Ostatnio była żona nie pojawia się wiele w życiu Chodakowskiego. Detektyw skupił się na związku z Kamą, z którą wziął ślub. Iza odeszła na dalszy plan, ale wciąż pozostaje mamą Mai (Laura Jankowska) oraz przyszywaną mamą Szymka (Staś Szczypiński).

Czułe spotkanie Izy i Marcina w 1909 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Marcin przyjedzie odebrać dzieciaki z obozu, od razu zauważy, że nieźle wyrosły. Początkowo zacznie tłumaczyć Izę, że nie przyjedzie ze względu na pracę. Ona jednak nagle pojawi się przy bliskich i będzie mogła przywitać się z pociechami oraz byłym mężem. To idealna okazja, by zamienić z Chodakowskim kilka słów. Atmosfera nie będzie napięta, wręcz przeciwnie, pojawi się troska o siebie nawzajem i zrozumienie.

- Słuchaj, urwałam się na chwilę z kolegium, nie mam za dużo czasu, ale jeśli chcesz, to mogę pomóc cię ich rozpakować - uzna Iza, oferując Chodakowskiemu pomoc. - Zrobiłam też jedzenie na wasz wyjazd - doda podając byłemu mężowi torbę z zapakowanym jedzeniem.

- Kochana jesteś, dziękuję. A jak ty się trzymasz? - Marcin od razu doceni miły gest Izy.

Marcin będzie dumny z Izy. Okaże jej pełny podziw w 1909 odcinku "M jak miłość"

- Dobrze, złożyłam pozew o rozwód. Z orzeczeniem o winie, jak mi doradzałeś - przyzna kobieta. Przypomnijmy, że Radek (Philippe Tłokiński), z którym związała się Iza, okazał się tyranem. To właśnie Marcin ratował Izę z rąk brutalnego mężczyzny. Przełknął dumę i zapomniał o tym, że właśnie z Radkiem został zdradzony. Te wydarzenia odeszły w niepamięć.

- Może to nie zabrzmi dobrze, ale gratuluję ci. Jesteś naprawdę świetna - Marcin będzie pod dużym wrażeniem odwagi Izy, by wyrwać się z przemocowego związku z Radkiem. Chwyci byłą żonę za ręce, dodając jej otuchy. To jednak nie będzie romantyczny gest, a raczej przyjacielski. Iza też o tym wie.

- Dzięki... Leć i bawcie się dobrze - pozdrowi byłego ukochanego Iza. Widać będzie, że nie ma między nimi złej krwi.