Na wspólnej, odcinek 4163: Kamil posuwa się za daleko w nękaniu Dexa i traci córkę - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Na wspólnej" dostarczył widzom prawdziwej burzy emocji, splatając losy bohaterów w niezwykle dramatyczny sposób. Podczas gdy Ola i Mariusz próbowali naprawić swoją relację, Czerski, pochłonięty pracą, dokonał przełomowego odkrycia w swojej sprawie, demaskując spisek córek prezesa. Nie mniej działo się u Uli, która po buncie przeciwko ojcu ostatecznie pogodziła się z Dexem, spędzając z nim namiętną noc. W tym samym czasie Kalina, przyparta do muru przez szantażystę, desperacko szukała wyjścia z trudnej sytuacji, a Daria musiała zmierzyć się z druzgocącą informacją o ciąży rywalki. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co przyniesie kolejny dzień na Wspólnej?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na wspólnej" odc. 4163 - streszczenie

Ula, zaniepokojona zachowaniem ojca, wyznaje matce, że Kamil zaczął nękać Dexa z powodu ich znajomości. Hoffer faktycznie nie daje chłopakowi spokoju, co spotyka się z reakcją otoczenia - Nalepa ostrzega go przed mobbingiem, a Zuza wprost komunikuje, że jeśli nie przestanie, straci córkę. Proroctwo Zuzy szybko się spełnia, gdyż po powrocie do domu Kamil zastaje Ulę spakowaną i gotową do wyprowadzki. Równolegle, Wojtek oddaje Andżeli wyczyszczony samochód, a ta wylewnie mu dziękuje, co niefortunnie widzą Cieślikowie. Napięcie rośnie, gdy Żaneta znajduje w aucie frywolną halkę i bierze ją za prezent od męża. Z kolei Nowicki zapisuje Wiktorię na zawody, ale dziewczyna martwi się o brata, który zamilkł po próbie ucieczki z Londynu. Gdy kradnie pieniądze na wyjazd, jej chłopak Kris donosi o wszystkim Zimińskiej.

"Na wspólnej" odc. 4163 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów skomplikują się jeszcze bardziej. Jak Kamil zareaguje na decyzję córki i jakie konsekwencje przyniesie niefortunne znalezisko Żanety? Widzowie z pewnością z niecierpliwością czekają, aby poznać odpowiedzi na te pytania. Dla wszystkich fanów śledzących serial mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 4163 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach widzów, opowiadając historię o sile przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej przez grupę przyjaciół, którzy pod opieką Marii i Włodka Ziębów stworzyli prawdziwą rodzinę. Centralnym punktem ich życia stał się dom przy tytułowej ulicy, będący fundamentem dla losów kolejnych pokoleń Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To opowieść o tym, jak więzi z dzieciństwa potrafią być trwalsze niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)