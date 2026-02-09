Na wspólnej, odcinek 4163: Kamil posuwa się za daleko w nękaniu Dexa i traci córkę - ZDJĘCIA

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Na wspólnej" dostarczył widzom prawdziwej burzy emocji, splatając losy bohaterów w niezwykle dramatyczny sposób. Podczas gdy Ola i Mariusz próbowali naprawić swoją relację, Czerski, pochłonięty pracą, dokonał przełomowego odkrycia w swojej sprawie, demaskując spisek córek prezesa. Nie mniej działo się u Uli, która po buncie przeciwko ojcu ostatecznie pogodziła się z Dexem, spędzając z nim namiętną noc. W tym samym czasie Kalina, przyparta do muru przez szantażystę, desperacko szukała wyjścia z trudnej sytuacji, a Daria musiała zmierzyć się z druzgocącą informacją o ciąży rywalki. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co przyniesie kolejny dzień na Wspólnej?
"Na wspólnej" odc. 4163 - streszczenie
Ula, zaniepokojona zachowaniem ojca, wyznaje matce, że Kamil zaczął nękać Dexa z powodu ich znajomości. Hoffer faktycznie nie daje chłopakowi spokoju, co spotyka się z reakcją otoczenia - Nalepa ostrzega go przed mobbingiem, a Zuza wprost komunikuje, że jeśli nie przestanie, straci córkę. Proroctwo Zuzy szybko się spełnia, gdyż po powrocie do domu Kamil zastaje Ulę spakowaną i gotową do wyprowadzki. Równolegle, Wojtek oddaje Andżeli wyczyszczony samochód, a ta wylewnie mu dziękuje, co niefortunnie widzą Cieślikowie. Napięcie rośnie, gdy Żaneta znajduje w aucie frywolną halkę i bierze ją za prezent od męża. Z kolei Nowicki zapisuje Wiktorię na zawody, ale dziewczyna martwi się o brata, który zamilkł po próbie ucieczki z Londynu. Gdy kradnie pieniądze na wyjazd, jej chłopak Kris donosi o wszystkim Zimińskiej.
"Na wspólnej" odc. 4163 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów skomplikują się jeszcze bardziej. Jak Kamil zareaguje na decyzję córki i jakie konsekwencje przyniesie niefortunne znalezisko Żanety? Widzowie z pewnością z niecierpliwością czekają, aby poznać odpowiedzi na te pytania. Dla wszystkich fanów śledzących serial mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 4163 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach widzów, opowiadając historię o sile przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej przez grupę przyjaciół, którzy pod opieką Marii i Włodka Ziębów stworzyli prawdziwą rodzinę. Centralnym punktem ich życia stał się dom przy tytułowej ulicy, będący fundamentem dla losów kolejnych pokoleń Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To opowieść o tym, jak więzi z dzieciństwa potrafią być trwalsze niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)