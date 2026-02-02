Na Wspólnej, odcinek 4159: Gdy Darek odkrywa mroczne sekrety Kaliny, ta postanawia iść do łóżka z kolegą Tadeusza

Poprzedni odcinek serialu "Na wspólnej" obfitował w sekrety i zawodowe tarapaty, które mogły sporo namieszać w życiu bohaterów. Ola odkryła, że Mariusz, ryzykując swoją karierą, wynajął detektywa, a napiętą atmosferę w kancelarii podgrzał dodatkowo Czerski, zarzucając Nowińskiemu ukrywanie romansu. W domu Hofferów również nie było spokojnie, ponieważ po wypadku zamieszkała z nimi profesor Agier, a czująca się winna Ula zaczęła potajemnie spotykać się z Wolskim. Nie mniejsze zamieszanie zapanowało u Szulców, gdzie natarczywa kursantka Wojtka, Andżela, najpierw pojawiła się pod ich domem z partnerem, a wieczorem wciągnęła Szulca w kłopotliwą sytuację z autem. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, jakie nowe wyzwania czekają na postacie w nadchodzących odcinkach.

"Na wspólnej" odc. 4159 - streszczenie

Darek odkrywa, że lekarz odpowiedzialny za zaświadczenie o ciąży Kaliny ma na swoim koncie wyrok za przyjmowanie łapówek. Dodatkowo, dawna wykładowczyni dziewczyny, którą Trzeciak kiedyś szantażowała, ujawnia mu kilka wstrząsających faktów na jej temat. W tym samym czasie Kalina, dowiadując się o dłuższym pobycie Tadeusza w Gdańsku, bez skrupułów postanawia spędzić noc z jego kolegą. Tymczasem Ola podczas spotkania biznesowego z nowym klientem, Zduńskim, niespodziewanie natyka się na Mariusza, a jej mąż, Czerski, ostrzega ją przed tą współpracą i wyraża wątpliwości co do jej kompetencji. Z kolei Ula po nocnym maratonie filmowym budzi się u boku Dexa, co prowadzi do przesłuchania przez ojca, któremu profesor Agier i Łucja sugerują, by ograniczył nadmierną kontrolę nad dorosłą już córką.

"Na wspólnej" odc. 4159 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek swojego ulubionego serialu, aby poznać dalsze losy bohaterów z ulicy Wspólnej. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i tworząc nowe intrygi. Dla wszystkich fanów, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 4159 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy, którą złożyli sobie Michał, Andrzej, Basia i Weronika, a ich wspólnym domem stała się kamienica przy tytułowej ulicy. To właśnie tam, na przestrzeni lat, śledzimy losy splecionych ze sobą rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Serial udowadnia, że przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: