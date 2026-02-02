Na Wspólnej, odcinek 4159: Gdy Darek odkrywa mroczne sekrety Kaliny, ta postanawia iść do łóżka z kolegą Tadeusza

Redakcja se.pl
2026-02-02 9:28

Co wydarzy się w 4159 odcinku serialu „Na Wspólnej”? Darek będzie o krok od zdemaskowania Kaliny, gdy odkryje jej kolejne kłamstwa i mroczne sekrety z przeszłości. Zdesperowana dziewczyna, by zatrzymać przy sobie ukochanego, posunie się do ostatecznej zdrady. To jednak nie koniec emocji – kłopoty w pracy czekają na Olę, a rozwijające się uczucie Uli i Dexa doprowadzi Hoffera na skraj wytrzymałości!

Darek z serialu Na Wspólnej, ubrany w elegancki granatowy płaszcz i krawat w paski, opiera się o drzewo, patrząc z zamyśleniem na kobietę, której plecy widać na pierwszym planie. To scena pełna napięcia, gdy Darek odkrywa mroczne sekrety Kaliny. Więcej informacji o serialu znajdziesz na stronie Super Seriale.

i

Autor: Tomasz Urbanek Darek z serialu "Na Wspólnej", ubrany w elegancki granatowy płaszcz i krawat w paski, opiera się o drzewo, patrząc z zamyśleniem na kobietę, której plecy widać na pierwszym planie. To scena pełna napięcia, gdy Darek odkrywa mroczne sekrety Kaliny. Więcej informacji o serialu znajdziesz na stronie Super Seriale.

Poprzedni odcinek serialu "Na wspólnej" obfitował w sekrety i zawodowe tarapaty, które mogły sporo namieszać w życiu bohaterów. Ola odkryła, że Mariusz, ryzykując swoją karierą, wynajął detektywa, a napiętą atmosferę w kancelarii podgrzał dodatkowo Czerski, zarzucając Nowińskiemu ukrywanie romansu. W domu Hofferów również nie było spokojnie, ponieważ po wypadku zamieszkała z nimi profesor Agier, a czująca się winna Ula zaczęła potajemnie spotykać się z Wolskim. Nie mniejsze zamieszanie zapanowało u Szulców, gdzie natarczywa kursantka Wojtka, Andżela, najpierw pojawiła się pod ich domem z partnerem, a wieczorem wciągnęła Szulca w kłopotliwą sytuację z autem. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, jakie nowe wyzwania czekają na postacie w nadchodzących odcinkach.

"Na wspólnej" odc. 4159 - streszczenie

Darek odkrywa, że lekarz odpowiedzialny za zaświadczenie o ciąży Kaliny ma na swoim koncie wyrok za przyjmowanie łapówek. Dodatkowo, dawna wykładowczyni dziewczyny, którą Trzeciak kiedyś szantażowała, ujawnia mu kilka wstrząsających faktów na jej temat. W tym samym czasie Kalina, dowiadując się o dłuższym pobycie Tadeusza w Gdańsku, bez skrupułów postanawia spędzić noc z jego kolegą. Tymczasem Ola podczas spotkania biznesowego z nowym klientem, Zduńskim, niespodziewanie natyka się na Mariusza, a jej mąż, Czerski, ostrzega ją przed tą współpracą i wyraża wątpliwości co do jej kompetencji. Z kolei Ula po nocnym maratonie filmowym budzi się u boku Dexa, co prowadzi do przesłuchania przez ojca, któremu profesor Agier i Łucja sugerują, by ograniczył nadmierną kontrolę nad dorosłą już córką.

"Na wspólnej" odc. 4159 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek swojego ulubionego serialu, aby poznać dalsze losy bohaterów z ulicy Wspólnej. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i tworząc nowe intrygi. Dla wszystkich fanów, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 4159 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy, którą złożyli sobie Michał, Andrzej, Basia i Weronika, a ich wspólnym domem stała się kamienica przy tytułowej ulicy. To właśnie tam, na przestrzeni lat, śledzimy losy splecionych ze sobą rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Serial udowadnia, że przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
Na Wspólnej | Odcinek 4159
17 zdjęć