Na Wspólnej, odcinek 4151: Podejrzliwa Brygida śledzi Kluska i przyłapuje go z tajemniczą, starszą kobietą - ZDJĘCIA

2026-01-21 11:44

Szykujcie się na wielkie emocje w 4151 odcinku serialu „Na Wspólnej”! Dręczona podejrzeniami Brygida postanowi śledzić Kluska i dokona szokującego odkrycia. To jednak nie koniec dramatów – niefortunny sparing Cieleckiego skończy się dla niego w szpitalu, a w małżeństwie Pawła i Beaty pojawi się niespodziewany gość, który może wszystko odmienić.

Ostatni odcinek "Na Wspólnej" dostarczył widzom prawdziwą mieszankę emocji, od sercowych rozterek po nieoczekiwane zwroty akcji. Klusek, próbując zaimponować Brygidzie, zorganizował randkę z pomocą sztucznej inteligencji, która niestety zakończyła się dla niej bolesną utratą zęba. Wątki miłosne skomplikowały się również u Nalepy, który zawiedziony brakiem zaproszenia od Weroniki, przyjął propozycję doktor Górskiej, podczas gdy sama Roztocka na próżno czekała na Lwa w restauracji. Na szczęście pojawił się też pozytywny akcent, gdy poruszający filmik z treningu Juniora przekonał Elizę i Jarka do wspierania pasji syna. Poprzedni epizod z pewnością pozostawił po sobie wiele pytań bez odpowiedzi.

"Na Wspólnej" odc. 4151 - streszczenie

Brygida, próbując ukryć złamany ząb pod maseczką, spotyka się z Kluskiem, a jej uwagę przykuwa jego nerwowe zerkanie na telefon. Gdy policjant nagle musi wyjść, zaintrygowana dziewczyna rusza za nim i przyłapuje go na spotkaniu z elegancką, znacznie starszą kobietą, co wywołuje jej wściekłość. W tym samym czasie radość Elizy z dbania przez ojca o kondycję szybko mija, gdy sparing bokserski z Juniorem kończy się dla Cieleckiego ciężkim nokautem i pobytem w szpitalu, o co obwinia Bartka. Z kolei Paweł topi smutki w alkoholu, przekonany o zdradzie Beaty, która wciąż liczy, że mąż uwierzy w jej wierność. Niespodziewanie z pomocą przychodzi brat Pawła, Emil, który próbuje doradzić mu, jak uratować rodzinę.

"Na Wspólnej" odc. 4151 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe intrygi, jak i dramatyczne zwroty akcji. Aby nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia, warto już teraz zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 4151. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy tytułowej ulicy, który stał się fundamentem dla rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Przez lata śledzimy ich codzienne zmagania, miłości i dramaty, udowadniając, że więzi przyjaźni mogą być silniejsze niż więzy krwi. Ta wielopokoleniowa opowieść wciąż przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

  • Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
