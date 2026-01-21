Na wspólnej, odcinek 4151: Podejrzliwa Brygida śledzi Kluska i przyłapuje go z tajemniczą, starszą kobietą - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek "Na Wspólnej" dostarczył widzom prawdziwą mieszankę emocji, od sercowych rozterek po nieoczekiwane zwroty akcji. Klusek, próbując zaimponować Brygidzie, zorganizował randkę z pomocą sztucznej inteligencji, która niestety zakończyła się dla niej bolesną utratą zęba. Wątki miłosne skomplikowały się również u Nalepy, który zawiedziony brakiem zaproszenia od Weroniki, przyjął propozycję doktor Górskiej, podczas gdy sama Roztocka na próżno czekała na Lwa w restauracji. Na szczęście pojawił się też pozytywny akcent, gdy poruszający filmik z treningu Juniora przekonał Elizę i Jarka do wspierania pasji syna. Poprzedni epizod z pewnością pozostawił po sobie wiele pytań bez odpowiedzi.

"Na Wspólnej" odc. 4151 - streszczenie

Brygida, próbując ukryć złamany ząb pod maseczką, spotyka się z Kluskiem, a jej uwagę przykuwa jego nerwowe zerkanie na telefon. Gdy policjant nagle musi wyjść, zaintrygowana dziewczyna rusza za nim i przyłapuje go na spotkaniu z elegancką, znacznie starszą kobietą, co wywołuje jej wściekłość. W tym samym czasie radość Elizy z dbania przez ojca o kondycję szybko mija, gdy sparing bokserski z Juniorem kończy się dla Cieleckiego ciężkim nokautem i pobytem w szpitalu, o co obwinia Bartka. Z kolei Paweł topi smutki w alkoholu, przekonany o zdradzie Beaty, która wciąż liczy, że mąż uwierzy w jej wierność. Niespodziewanie z pomocą przychodzi brat Pawła, Emil, który próbuje doradzić mu, jak uratować rodzinę.

"Na Wspólnej" odc. 4151 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe intrygi, jak i dramatyczne zwroty akcji. Aby nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia, warto już teraz zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 4151. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu przy tytułowej ulicy, który stał się fundamentem dla rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Przez lata śledzimy ich codzienne zmagania, miłości i dramaty, udowadniając, że więzi przyjaźni mogą być silniejsze niż więzy krwi. Ta wielopokoleniowa opowieść wciąż przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.: