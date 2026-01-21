Na wspólnej, odcinek 4153: Beztroska Ula bawi się na domówce, nieświadoma, że profesor Agier miała poważny wypadek - ZDJĘCIA

Emocje w życiu bohaterów "Na Wspólnej" ponownie sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego rollercoastera wydarzeń. Małżeństwo Beaty i Pawła zawisło na włosku, gdy ten po kolejnej awanturze opuścił dom, nie wiedząc, że jego żona z silnymi bólami wezwała pogotowie. Równie burzliwie było u Brygidy, która pod wpływem znieczulenia zdradziła wszystkie swoje sekrety matce swojego chłopaka, co doprowadziło do potężnej konfrontacji. W tym samym czasie Eliza, odwiedzając ojca w szpitalu, spojrzała na Bartka zupełnie inaczej, gdy ten stanął w jej obronie przed agresywnym mężczyzną. Bohaterowie stanęli w obliczu poważnych kryzysów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jakie konsekwencje przyniosą te dramatyczne chwile?

"Na Wspólnej" odc. 4153 - streszczenie

Kamil z Łucją szykują się na wieczorne spotkanie z Igorem, a opiekę nad Anią ma sprawować Ula. Jej plany krzyżuje spotkanie z Dexem i Kubą, którzy namawiają ją na imprezę, jednak dziewczyna musi odrzucić zaproszenie. Niespodziewanie z pomocą przychodzi profesor Agier, proponując, że to ona zostanie z Anią, dzięki czemu Ula może iść na domówkę. Podczas gdy nastolatka doskonale bawi się w towarzystwie Dexa, nie ma pojęcia, że profesor w tym samym czasie doznaje groźnego wypadku. W międzyczasie Paweł, na wieść o tym, że jego żona trafiła do szpitala, bezzwłocznie jedzie ją odwiedzić, lecz Beata odmawia spotkania. Mimo to Wójcik nie zamierza się poddawać i w romantycznym geście staje pod jej oknem z wielkim sercem z tektury, wyznając jej miłość. Równocześnie Zimiński przypadkiem natyka się na Halinkę w towarzystwie nieznajomego i odkrywa, że była ona na randce, którą przerwała, czując, że zdradza pamięć swojego zmarłego męża.

"Na Wspólnej" odc. 4153 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Najnowszy, 4153. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 28 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, a wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka przez grupę przyjaciół. Ich wspólna przystań przy tytułowej ulicy stała się świadkiem losów kilku pokoleń, w tym rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To opowieść o tym, jak przyjaźń z dzieciństwa potrafi przetrwać próbę czasu i stać się fundamentem silniejszym niż więzy krwi. Za sukcesem produkcji stoi plejada znakomitych aktorów. W serialu występują m.in.: