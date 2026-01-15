Na Wspólnej, odcinek 4150: Weronika na próżno czeka na Lwa, który spędza wieczór z inną kobietą

2026-01-15 9:47

Przed nami 4150 odcinek serialu „Na Wspólnej”, w którym miłosne perypetie sięgną zenitu! Zobacz, jak randka Kluska, wspomagana przez sztuczną inteligencję, kończy się bolesną katastrofą dla Brygidy. Tymczasem Lew Nalepa, czując się odrzucony przez Weronikę, szuka pocieszenia w towarzystwie atrakcyjnej koleżanki z pracy, co może zwiastować poważne kłopoty.

Autor: Tomasz Urbanek Weronika Roztocka, zmartwiona postać z serialu "Na Wspólnej", w biurze, z brązowymi włosami, w czarnej marynarce i różowej koszuli. Tło rozmyte, widoczne segregatory i roślina. Więcej o perypetiach bohaterów przeczytasz na Super Seriale.

Emocje w serialu "Na wspólnej" znowu sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia w życiu bohaterów dostarczyły nam solidnej dawki wrażeń. Eliza, poirytowana tajnymi knowaniami syna z dziadkiem, stanowczo podtrzymała swój zakaz dotyczący boksu, co doprowadziło do wściekłości Juniora, którego starania w szkole poszły na marne. Tymczasem Mariusz Czerski o mało nie stracił ważnego klienta po nerwowej reakcji na sugestię dotyczącą jego życia osobistego, jednak wieczór zakończył w ramionach Oli. Największy zwrot akcji dotyczył jednak Damiana, który zdobył nagranie z obietnicami Krupskiego o chęci ratowania rodziny. Cieślik postanowił wykorzystać je podczas widzenia w areszcie, by przekonać kobietę, aby przestała kryć swojego dawnego kochanka. Z takimi kartami na stole, napięcie rośnie z każdą chwilą.

"Na wspólnej" odc. 4150 - streszczenie

Klusek, chcąc zaimponować Brygidzie, organizuje dla niej idealną randkę z kolacją, kinem i romantycznym spacerem. Niestety, jego plany biorą w łeb, gdy odkrywa, że jego wybranka nie cierpi pretensjonalnych gestów, co zmusza go do całkowitej zmiany koncepcji. W poszukiwaniu inspiracji Klusek zwraca się o pomoc do sztucznej inteligencji, jednak wieczór i tak kończy się katastrofą – Brygida niefortunnie traci przedni ząb. W międzyczasie Nalepa czuje się rozczarowany brakiem zaproszenia od Weroniki i Antosi, więc przyjmuje propozycję drinka od doktor Górskiej. Równocześnie Roztocka, która czeka w restauracji na Lwa, usiłuje przekonać córkę do pójścia z ojcem do kina, nie wiedząc, że ten miło spędza czas w towarzystwie atrakcyjnej anestezjolog. Z kolei Bogdan i Cielecki starają się namówić Elizę i Jarka, aby pozwolili Juniorowi rozwijać jego pasję, a dowodem na to, jak bardzo jest szczęśliwy, staje się poruszające nagranie z jego treningu.

"Na wspólnej" odc. 4150 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie nowe zwroty akcji i emocjonalne rozstrzygnięcia w życiu bohaterów. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu wzruszeń i zaskoczeń, trzymając fanów w napięciu. Fani serialu już teraz zastanawiają się, jak potoczą się losy ich ulubionych postaci. Najnowszy, 4150. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w czwartek, 22 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, a jego siła tkwi w historii o przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka, która połączyła losy głównych bohaterów na całe życie. Śledzimy codzienne zmagania, radości i smutki rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, obserwując, jak wartości z przeszłości kształtują kolejne pokolenia. W serialu występują m.in.:

  • Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
