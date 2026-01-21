Na wspólnej, odcinek 4152: Awantura z Pawłem kończy się dla Beaty wezwaniem pogotowia - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując mieszankę miłosnych intryg i rodzinnych komplikacji. Brygida, ukrywając złamany ząb, postanowiła śledzić Kluska i odkryła jego tajemnicze spotkanie ze starszą, elegancką kobietą. W rodzinie Cieleckich również nie było spokojnie, ponieważ bokserski sparing ojca Elizy z Juniorem zakończył się ciężkim nokautem i pobytem w szpitalu, co wywołało gniew dziewczyny wobec Bartka. W tym samym czasie Paweł topi smutki po domniemanej zdradzie Beaty, która wciąż desperacko liczyła na odzyskanie jego zaufania. Niespodziewanie z pomocą przyszedł mu brat Emil, próbując doradzić, jak uratować rozpadającą się rodzinę. Jakie nowe wyzwania staną teraz na drodze bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4152 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Beata będzie musiała sama poradzić sobie z awarią w domu. Za namową Emila, Paweł postanowi wrócić do żony, aby ostatecznie wyjaśnić swoje wątpliwości poprzez badanie płodności. Niestety, po powrocie zastaje Beatę w towarzystwie atrakcyjnego hydraulika, co staje się przyczyną kolejnej kłótni, po której Wójcik opuszcza mieszkanie. Nie zdaje sobie sprawy, że tuż po jego wyjściu, Beata dostaje silnych bólów brzucha i jest zmuszona wezwać karetkę. W międzyczasie Brygida, będąc pod wpływem znieczulenia po wizycie u dentysty, spotyka matkę Kluska i w przypływie niekontrolowanej szczerości zdradza jej wszystkie swoje sekrety. Oburzona kobieta składa wizytę synowi w pracy, oskarżając go o związek z dziewczyną z patologicznego środowiska. Równolegle Eliza, odwiedzając ojca w szpitalu, zmienia swoje negatywne nastawienie do Bartka, gdy ten okazuje skruchę i staje w jej obronie.

"Na Wspólnej" odc. 4152 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwiązanie dramatycznych wątków, które przyniesie najnowszy epizod. Kolejne perypetie ulubionych bohaterów już wkrótce zagoszczą na ekranach telewizorów. Stacja nie zmienia stałej pory emisji, więc fani mogą już rezerwować sobie czas na wieczorny seans. Premierowa emisja 4152. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 27 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od lat gości w domach milionów widzów. Wszystko zaczęło się od przyjaźni zawartej w domu dziecka, która stała się fundamentem dla wspólnoty mieszkańców przy ulicy Wspólnej. Przez lata śledzimy wzruszające i pełne emocji losy rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich, których więź okazała się silniejsza niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: