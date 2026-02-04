Na wspólnej, odcinek 4161: Łukasz posuwa się do szantażu, a wzburzona Kalina urządza mu publiczną scenę - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na wspólnej" to prawdziwy rollercoaster emocji, który trzymał nas w napięciu do samego końca. Szczęście zakochanej Uli zostało szybko przyćmione przez ultimatum, jakie Kamil postawił Dexowi, stawiając jego karierę pod znakiem zapytania. Tymczasem Łukasz, podejrzewając, że Kalina wykorzystała go, by zajść w ciążę, posunął się do szantażu z kompromitującym nagraniem w roli głównej. Nie mniejsze zmartwienie mieli Zimińscy, którzy obawiali się o los Halinki, ale finał tej historii okazał się zaskakujący, gdy przyjaciółka zadzwoniła z informacją, że została porwana na romantyczny wyjazd do Turcji. Poprzedni odcinek zostawił nas więc z wieloma otwartymi wątkami i skrajnymi emocjami, które na długo pozostaną w pamięci.

"Na wspólnej" odc. 4161 - streszczenie

Kalina bezskutecznie próbuje uzyskać pożyczkę dla Łukasza, jednak bank odmawia jej wsparcia finansowego. Chłopak, niezadowolony z takiego obrotu spraw, zaczyna wywierać na niej presję, wysyłając zdjęcia z Tadeuszem jako formę szantażu. Ta sytuacja doprowadza do głośnej kłótni, której świadkiem jest Darek, postanawiający zaoferować koledze brata pomoc prawną. W tym samym czasie Kamil sugeruje Dexowi, aby zakończył relację z Ulą, a chłopak, obawiając się konsekwencji, niechętnie zgadza się na zerwanie; nastolatka szybko domyśla się, że za wszystkim stoi jej ojciec. Równolegle narasta konflikt między Olą i Mariuszem, który namawia żonę do rezygnacji ze sprawy Zduńskiego, lecz ona stanowczo broni swojej niezależności i asertywnie traktuje klienta. Wieczorem jednak napięcie w domu Czerskich opada, gdy Mariusz przeprasza żonę za swoje zachowanie.

"Na wspólnej" odc. 4161 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Warto zanotować w kalendarzu datę premiery, aby nie przegapić dalszych losów ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele zwrotów akcji i rozwiązań dotychczasowych wątków. Premierową emisję odcinka 4161 serialu "Na Wspólnej" zaplanowano na środę, 11 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół z domu dziecka, których losy splotły się na zawsze. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu, który stał się fundamentem dla kolejnych pokoleń rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Ta wzruszająca opowieść pokazuje, że przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi, a wspólne pokonywanie życiowych trudności tylko umacnia relacje. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)