M jak miłość, odcinek 1909: Kama wpadnie w histerię na wieść o pobiciu Marcina! Ukryje przed żoną, co mu się stało - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin i Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) w 1909 odcinku "M jak miłość" znów ściągną na siebie niebezpieczeństwo. Śledztwo, którym teraz zajmą się detektywi doprowadzi ich do grupy brutalnych bandytów. Podczas starcia z przestępcami Chodakowski i Karski zostaną dotkliwie pobici i trafią do szpitala. Ale Kama nie od razu się o tym dowie. Dlaczego? Bo Marcin postanowi ukryć przed żoną, że ta bardzo się naraził bandziorom i mocno od nich oberwał. Nie na długo.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1909: Czułe spotkanie Marcina i Izy. Powie byłej żonie, że jest wspaniała - ZDJĘCIA

Ranny Marcin pojedzie z Kamą i dziećmi nad jezioro w 1909 odcinku "M jak miłość"

Mimo obrażeń Chodakowski w 1909 odcinku "M jak miłość" wybierze się jednak z Kamą, Anetą (Ilona Janyst) i Olkiem (Maurycy Popiel) oraz dziećmi - Szymkiem (Staś Szczypiński) i Mają (Laura Jankowska) - nad jezioro na rodzinne wakacje. Podczas wyjazdu między Marcinem i Kamą nagle wybuchnie kryzys.

Żona detektywa zaproponuje mu nocną kąpiel w jeziorze. Szybko wyskoczy z ubrań, w samej bieliźnie stanie na brzegu, ale on do niej nie dołączy. Nie dość, że Marcin będzie cierpiał z bólu, mimo silnych leków przepisanych przez Olka, to jeszcze kąpiel z raną ciętą brzucha to najgorszy możliwy pomysł. To dlatego odsłoni przed Kamą koszulkę i pokaże jej opatrunek.

Tak w 1909 odcinku "M jak miłość" Kama dowie się o pobiciu Marcina

M jak miłość. Pożegnanie Dominiki Kachlik z serialem po śmierci Franki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Chciałem ci o tym powiedzieć właśnie, że... Kama! To nie jest nic takiego. Szybko się goi... Słyszysz? Naprawdę! Kama, proszę cię... Ja ci zamierzałem powiedzieć, tylko że.. Możesz nie iść tak szybko, bo... - Jesteś nieodpowiedzialny! Co ci się stało? Co to za rana? W ogóle nie powinieneś tutaj przyjeżdżać! - Kama przyjechałem dla ciebie i dla dzieci! - Nie Marcin, ja mam dość! Nie mogę cały czas się przejmować, czy coś ci się stanie! Czy wrócisz żywy! Rozumiesz?! - Wszystko jest dobrze już... - Obiecaj mi, że spróbujesz chociaż pomyśleć albo zastanowić się, żeby zmienić pracę! Błagam... - Dobrze, obiecuję... Kocham cię... - Ja ciebie też...

Czy Marcin dla Kamy w "M jak miłość" rzuci pracę detektywa?

Czy Marcin spełni obietnicę, którą złoży Kamie w 1909 odcinku "M jak miłość"? Czy skończy z pracą detektywa, by nie narażać więcej swojego zdrowia i życia? Niezupełnie, bo najnowsze zdjęcia z planu serialu z odcinków, które będą emitowane pod koniec tego sezonu, wskazują na to, że Chodakowski i Karski nadal będą prowadzić razem detektywistyczne śledztwa.