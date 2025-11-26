M jak miłość, odcinek 1898: Magda wyjdzie z aresztu! Baczewski zatrzymany przez policję dzięki nagraniu od Andrzeja - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Więzienny horror Magdy w 1898 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca! Niesłusznie oskarżona o defraudację pieniędzy z konta swojej fundacji, darowizny, którą niby przekazał prezes Jan Baczewski, udowodni, że jest niewinna i została wrobiona w przekręt przez biznesmena podstawionego przez Błażeja Święcickiego (Adrian Budakow). Ale Magda nie odzyskałaby wolności, gdyby nie śledztwo Marcina, który rozwikła zagadkę aresztowania Budzyńskiej.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1897: To Marcin wpadnie na trop Błażeja, który wrobił Magdę! Zacznie śledzić Święcickiego i jego wspólnika - ZDJĘCIA

Oto jak Marcin w 1897 odcinku "M jak miłość" wyjaśni, kto wrobił Magdę w kradzież pieniędzy fundacji

Jako pierwsi ujawniamy, że już w 1897 odcinku "M jak miłość" Marcin razem z Andrzejem Budzyńskim dotrze do żony Baczewskiego, Joanny (Kinga Głogowska), która będzie sporo wiedziała o jego przekrętach, ciemnych interesach, długach i łapówkach. Także o tej ostatniej, którą dostanie od hakera Święcickiego za oskarżenie Magdy o kradzież darowizny dla jej fundacji.

Wcześniej jednak Chodakowski odkryje, że Baczewski działa w zmowie ze Święcickim, a sprytny haker realizuje plan zemsty na Magdzie, do czego nakłonił go jego starszy brat Kazimierz (Artur Paczesny). Pijak z Grabiny, którego Magda wsadziła do więzienia po tym, jak chciał ją zabić w siedlisku.

Dowód przeciwko Baczewskiemu w 1898 odcinku "M jak miłość" w rękach Andrzeja Budzyńskiego! Przekaże go prokuratorowi

Dzięki pomocy Baczewskiej w 1898 odcinku "M jak miłość" Marcin i Budzyński zyskają dowód przeciwko prezesowi. Andrzej już bez detektywa odwiedzi prokuratora (Marcin Kaleta), prowadzącego sprawy Magdy, któremu przekaże nagranie od żony Baczewskiego. Dzięki temu nieuczciwy biznesmen zostanie zatrzymany przez policję, a Magda wyjdzie z aresztu.

- Ale ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi! - Baczewski będzie zaskoczony, kiedy aspirant Przewrocki (Remigiusz Jankowski) skuje go kajdankami.

- Mamy nakaz zatrzymania pana w sprawie nieprawidłowości w "Fundacji Dla Dzieci i Młodych Dorosłych" Magdaleny Budzyńskiej - wyjaśni aresztowanemu prezesowi policjant.

- Mnie? To jakieś nieporozumienie!

- Wyjaśnimy to na komendzie...

Powitanie Magdy po wyjściu z aresztu w 1898 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do mieszkania w Warszawie na Magdę w 1898 odcinku "M jak miłość" będą czekali Andrzej i Kinga (Katarzyna Cichopek). Najlepsza przyjaciółka od razu rzuci jej się na szyję. To będzie wyjątkowo czułe i ciepłe powitanie.

- Magda, kochana! Boże, jak dobrze, że ten koszmar już się skończył...

Budzyński także zapewni żonę, że już nikomu nie pomoże jej skrzywdzić. To jednak wcale nie oznacza, że po wyjściu na wolność Magda tak szybko dojdzie do siebie. Po odsiadce za kratami aresztu będzie się zmagała z traumą...