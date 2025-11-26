M jak miłość, odcinek 1897: Ona pomoże Marcinowi dopaść Baczewskiego, który oskarżył Magdę. Zdradzona żona go pogrąży - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jako pierwsi podajemy, że w 1897 odcinku "M jak miłość" Marcin znajdzie sposób, jak udowodnić niewinność Magdy, bo podczas detektywistycznego śledztwa ustali, że żadnej kradzież z konta jej fundacji nie było. To wszystko przekręt prezesa Jana Baczewskiego, który działa na zlecenie Błażeja Święcickiego. Z kolei przebiegły haker wsadził Magdę do aresztu z zemsty za to, że w więzieniu siedzi jego starszy brat, Kazimierz Święcicki (Artur Paczesny).

Marcin w 1897 odcinku "M jak miłość" prześwietli biznes i życie prywatne Baczewskiego

Ale zanim prawda wyjdzie na jaw w 1897 odcinku "M jak miłość" Marcin zacznie węszyć w sprawie biznesu Baczewskiego, prywatnego życia "hojnego" darczyńcy fundacji Magdy, który oskarżył ją o defraudację miliona złotych jego darowizny. Chodakowski słusznie oceni, że Baczewski jest kluczem do rozwiązania tej sprawy, że kiedy policja go zgarnie, on wsypie też młodszego z braci Święcickich.

Kryminalna przeszłość Baczewskiego w 1897 odcinku "M jak miłość"! Marcin odkryje długi i przekręty

Z ustaleń Marcina i Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie wynikało, że Baczewski jest bankrutem, a wszystko co ma, zawdzięcza żonie Joannie, którą zdradza z sekretarką ze swojej firmy.

- Już w przeszłości Baczewski brał udział w różnych przekrętach i zawsze spadał na cztery łapy... Do czasu. W końcu narobił długów, wierzyciele go ścigają… To najlepszy dowód na to, że sprawa z darowizną to jeden wielki przekręt! Gość po prostu nie miał takiej kasy... - ujawni Marcin Andrzejowi Budzyńskiemu (Krystian Wieczorek).

Żona Baczewskiego w 1897 odcinku "M jak miłość" obciąży go przed policją?

Ale Chodakowski nie od razu pójdzie z tym na policję, bo w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie pewien, że Baczewski z pomocą swoich prawników ze wszystkiego się wykręci. Dojdzie do wniosku, że musi działać inaczej i do pogrążenia prezesa wykorzystać jego zdradzoną żonę, która może go obciążyć przed policją.

Niewierny Baczewski będzie miał na sumieniu kilka romansów, ale zawsze zachowuje ostrożność, by nic się nie wydało. Obawia się tylko jednej osoby: swojej żony, bo Joanna przed ślubem miała większy majątek i to dzięki jej pieniądzom rozkręcił swoje interesy.

Teraz w 1897 odcinku "M jak miłość" to żona Baczewskiego pomoże Marcinowi wydać go policji. Kiedy Chodakowski i Andrzej Budzyński odwiedzą Joannę i wtajemniczą ją w sprawy Jana, okaże się, że o zdradę podejrzewała go już od dawna. Będzie chciała się zemścić na Baczewskim, gdy detektyw pokaże jej nagrania i filmy Jana ze schadzek z kochanką. Bez zastanowienia Baczewska przekaże te materiały swojemu prawnikowi. Jednak Marcin postawi jeden warunek.

- W zamian chcielibyśmy prosić panią o pomoc w naszej sprawie - Marcin zwróci się do Joanny z prośbą, by ujawniła przekręty Baczewskiego.

- Zgoda. Przysługa za przysługę... - Baczewska od razu się zgodzi pomóc uwolnić Magdę z aresztu.

