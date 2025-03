M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1861: Hania pozbędzie się Adama! Powie mu o wspólnej nocy Natalki i Bartka - ZDJĘCIA

W 1861 odcinku "M jak miłość" Hania (Wiktoria Basik) wciąż będzie dążyła do połączenia Natalki (Dominika Suchecka) z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) i nie pozwoli, aby ktokolwiek jej to zepsuł. Dlatego jak tylko nawinie się po drodze Adam (Patryk Szwichtenberg), to Mostowiakówna się go pozbędzie! W 1861 odcinku "M jak miłość" córka policjantki nie tylko wyrzuci jej szefa z ich leśniczówki, ale także powie mu o schadzce matki z Lisieckim, czym skutecznie go od niej przepędzi! Ale Natalka wcale nie będzie z tego duma! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!