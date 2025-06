Barwy szczęścia. Kariera piłkarska Mirka poszybuje dzięki nowej bohaterce. Sylwia Juszczak-Krawczyk wraca do obsady po latach. Wiemy, kogo zagra! – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Andrzej zapoluje na kolejną Józefinę. Oszust spróbuje szczęścia w raju dla takich, jak on - ZDJĘCIA

Mirek robi piłkarską karierę w serialu „Barwy szczęścia"

W zakończonym już sezonie „Barw szczęścia" Mirek dostał angaż do drugoligowej drużyny piłkarskiej. Poprosił Damiana (Michał Lesień) o pieniądze na nowe korki, ale on odmówił. Syn zaproponował, że na nie zapracuje pomagając mu w remoncie. Niestety, spadł z drabiny i zerwał ścięgno Achillesa. Przeszedł potem operację u doktora Czubaka (Jan Wieczorkowski) – tak Karol trafił po 10 latach do życia Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz) i Grzesia (Noah Culbreth).

Sylwia Juszczak była Aldoną w „Barwach szczęścia” 14 lat temu

Sylwia Juszczak-Krawczyk pojawiła się na planie serialu „Barwy szczęścia” 14 lat temu i zagrała antypatyczną Aldonę, przyjaciółkę Kai Jakubowskiej (Teresa Dzielska) z więzienia. Kaja zatrudniła się jako opiekunka seniorki, pani Nadii. Aldona zaplanowała ze wspólnikiem włamanie do jej mieszkania. Przeprowadziła wszystko bardzo sprytnie i tak, by wina za ogołocenie mieszkania spadła na Kaję. W końcu jednak wpadła i została aresztowana przez policję. Tak zakończył się wątek Sylwii Juszczak-Krawczyk w „Barwach szczęścia” w 2011 roku.

Sylwia Juszczak-Krawczyk jako Justyna w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Sylwia Juszczak-Krawczyk powróci w zupełnie nowej roli. Od produkcji serialu wiemy, w jakiej! Już nie kobiety będącej na bakier z prawem, ale jako odnoszącej sukcesy, zdecydowanej i silnej bizneswoman. Wcieli się w Justynę Zytko, seksowną szefową agencji reklamowej.

Mirek zwróci jej uwagę chyba nie tylko tym, że będzie sobie dobrze radził na boisku… Na oficjalnym profilu serialu na Instagramie pojawiło się niedawno nagranie z planu, na którym Wójcik zadaje szyku w eleganckim garniturze. W odcinkach po wakacjach Justyna podpisze z nim lukratywny kontrakt reklamowy. Czy ich relacja będzie czysto biznesowa? Czy też Justynie wpadnie w oko przystojny sportowiec…?

