Barwy szczęścia, odcinek 3246: Matura Mirka ze wspomaganiem. To zabierze z sobą na egzamin! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3246 - czwartek, 30.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

To już ten czas – czas najwyższy, by Mirek zakończył szkolną edukację egzaminem maturalnym. Ojciec będzie dla niego bardzo hojny i za zdaną maturę obieca kurs na prawo jazdy i samochód. Dla Damiana powodzenie Mirka na egzaminach będzie bardzo ważne i od samego ranka w dzień pierwszego z nich, w 3246. odcinku serialu „Barwy szczęścia", będzie nim niezwykle przejęty. Pojedzie do syna i Bogusi (Halina Bednarz), by go zawieźć do szkoły. Powie Mirkowi, że jest z niego bardzo dumny. Chłopak odpowie, że jeszcze na to za wcześnie i niespodziewanie mu podziękuje za wszystko, co zrobił dobrego dla niego i siostry:

- Dzięki tobie mieliśmy z górki. Ty to dopiero miałeś przerąbane... Babcia mi mówiła.

Ważny poranek zakłóci SMS, jaki Mirek otrzyma ze swojego klubu piłkarskiego tuż przed wejściem do szkolnego budynku, o tym, że trening zacznie się tego dnia wcześniej niż zwykle. Rozdygotany Damian poprosi syna, by skoncentrował się na egzaminie.

Coś specjalnego od Luizy w odcinku 3246. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3246. serialu „Barwy szczęścia" przed szkołą pojawi się Luiza, by dodać bratu otuchy:

- Przecież mówiłam, że przyjdę i skopię ci tyłek... na szczęście. Jeszcze mnie nie zawiódł. Pomógł mi zdać wszystkie egzaminy – powie Mirkowi siostra wciskając mu do ręki coś specjalnego - małego słonika.

Właśnie tę maskotkę sama dostała kiedyś od Damiana przed swoją maturą. Mirek schowa „talizman przechodni” do kieszeni. Minie kilka godzin i ojciec znów pojawi się przed szkołą syna, który wyjdzie z niej rozradowany, spodziewając się zdanego egzaminu.

Mirek skończy z piłką nożną w serialu „Barwy szczęścia"

Po pisemnej maturze Mirek zrezygnuje z kariery piłkarskiej. Po poważnej kontuzji, z powodu której musiałby grzać ławkę rezerwowych przez pół roku, chłopak zrezygnuje z piłki nożnej. W „Barwach szczęścia" posłucha Olgi (Dorota Kwietniewska) i pomyśli o modelingu. Wkrótce stanie się gwiazdą agencji reklamowej nowej bohaterki serialu, Justyny Zytko (Sylwia Juszczak-Krawczyk).

