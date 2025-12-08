Barwy szczęścia, odcinek 3284: Mariusz obrazi Kasię obrączkami. Wręczy jej te z imieniem byłej narzeczonej - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka poważy się na zachowanie, które można będzie uznać za przekroczenie granicy między podwładną a przełożonym. Bo taki charakter ma przecież w gruncie rzeczy teraz ich relacja. Mariusz zatrudnia Dąbrowską w charakterze odpłatnej stażystki. A ona w kabinie traktora położy mu rękę na udzie i kolanie, zalotnie spoglądając głęboko w oczy. A co by było, gdyby to Karpiuk pozwolił sobie na takie niechciane awanse? Janka mogłaby go oskarżyć o molestowanie…

Janka przegoni Marlenę w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz zauważy, że Janka chodzi w kapeluszu kowbojskim, który on kiedyś podarował jej starszej siostrze. Przypomni mu się najgorszy okres w jego życiu, kiedy narzeczona Marlena zostawiła go przed ołtarzem i uciekła. Przejęta jego reakcją Dąbrowska zapowie, że go spali, by na zawsze „przegonić” ją z jego życia.

Mariusz przesadzi z obrączkami w 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Marlena nie da o sobie zapomnieć Mariuszowi. W 3284. odcinku serialu „Barwy szczęścia" będzie się wpatrywał w jej imię wygrawerowane na jednej z obrączek znalezionych na strychu. Zamiast odłożyć pudełeczko z nimi, on pokaże je Kasi mówiąc:

- Ja miałem nosić tę po ojcu, a ona po mojej mamie. Nie wyrzucę ich, bo to pamiątka. Chciałbym je zanieść do grawera, żeby spolerował imię Marleny i umieścił tam twoje.

Górkę zamuruje. Która narzeczona chciałaby dostać obrączkę „w spadku” po swojej poprzedniczce?! Będzie zła, ale spróbuje szybko się uspokoić, by wytłumaczyć Karpiukowi, że ich nie chce. Przypomni mu, że razem, jako para, piszą od nowa inną historię, niż jego zamknięta już opowieść związana z Marleną. I poprosi, by wyjaśnił jej, dlaczego właściwie nie odbył się jego ślub z siostrą Janki. Ale Mariusz nie powie nic nowego poza tym, o czym wspomniał już wcześniej – że Marlena uciekła od niego z innym. I że zapadł się wtedy ze wstydu pod ziemię. Zniszczył wówczas w gniewie wszystko, co było z nią związane, poza obrączkami. I tylko dlatego, że należały do rodziców.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl