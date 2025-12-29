Barwy szczęścia, odcinek 3299: Janka w końcu przyzna Mariuszowi, że nie zdradził z nią Kasi! Ukartuje ich wspólną noc, ale sprawy wymkną się spod kontroli - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3299 odcinku "Barw szczęścia" skruszona Janka wróci na gospodarstwo Mariusza, z którego wcześniej Karpiuk ją wyrzuci! A wszystko przez ich wspólną noc, do jakiej dojdzie w trakcie malowania remizy, które szybko zamieni się w wesołą i mocno zakrapianą imprezę i to właśnie za sprawą Dąbrowskiej!

A tuż po niej rozebrany rolnik obudzi się w łóżku obok gołej Dąbrowskiej, która rankiem wymknie się z jego domu, co nie ujdzie uwadze Borowskiej (Dorota Piasecka)! Sąsiadka od razu pomyśli, że doszło do zdrady Kasi, za co skarci jej narzeczonego. Tyle tylko, że on sam nie będzie wiedział, co zaszło zeszłej nocy!

W przeciwieństwie do Janki, która w 3299 odcinku "Barw szczęścia" będzie tego doskonale świadoma. I wreszcie postanowi oświecić w tym i Mariusza. Tym bardziej, że po pozbyciu się Kasi, której Karpiuk przyzna się do ich wspólnej nocy, we wsi wybuchną tak głośne plotki, że aż dojdą one do ojca dziewczyny, który tak tego nie zostawi!

Wściekły ojciec Janki doniesie na Mariusza policji w 3299 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że Dąbrowski najpierw rzuci się na Karpiuka z pięściami, gdy ten będzie wracał z zakupów. Ojciec Janki postanowi uderzyć go pieńkiem drzewa, ale córka w ostatniej chwili go przed tym powstrzyma, a Mariusz szybko go spacyfikuje. Ale mężczyzna mu tego nie daruje i w 3299 odcinku "Barw szczęścia" zgłosi rolnika na policję, gdzie oskarży go nie tylko o pobicie, do którego wcale nie dojdzie, ale także i o gwałt na jego córce, co oczywiście także nie będzie mieć miejsca! I wówczas co Janki dojdzie, co zrobiła.

Oczywiście, w 3299 odcinku "Barw szczęścia" Dąbrowska zda sobie sprawę z powagi oskarżeń i postanowi natychmiast to ukrócić. Tym bardziej, że nie będzie chciała, aby Mariusz wylądował w więzieniu za coś, czego nie zrobił. Szczególnie, że przecież będzie go kochać i nie będzie chciała dla niego źle. I z tego względu cala skruszona w końcu wyzna, że między nią, a Mariuszem do niczego nie doszło, a Karpiuk nie zdradził z nią Kasi!

Janka wreszcie przyzna, że Mariusz nie spędzi z nią nocy w 3299 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3299 odcinku "Barw szczęścia" Janka w końcu zdecyduje się na szczere wyznanie względem Mariusza, którego znów odwiedzi na gospodarstwie. Mimo tego, iż wcześniej Karpiuk zakończy jej praktyki studenckie, gdy po przyznaniu się Kasi, wyjedzie ona na rodzinne wakacje do Grecji z Ksawerym (Bartosz Gruchot), ale bez niego, gdyż jego miejsce u ich boku zajmie Czesław (Marian Jaskulski)! Ale po włączeniu się do sprawy ojca, Dąbrowska nie będzie mogła zachować się inaczej i wróci tam, aby wreszcie powiedzieć prawdę!

Jak na jej wyznanie w 3299 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje Mariusz? Czy po tym wszystkim, jeszcze będzie chciał mieć coś wspólnego z Dąbrowską? A może Janka będzie musiała zniknąć już na dobre tak samo jak wcześniej jej siostra Marlena, bo Karpiuk jej tego nie daruje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!