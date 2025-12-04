Barwy szczęścia, odcinek 3282: Janka zbliży się do Mariusza w kabinie traktora! Czuły gest zostanie zauważony! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka przyjdzie w sukurs Mariuszowi, którego ciągnik odmówi posłuszeństwa i nie będzie chciał ruszyć. Karpiuk zużyje właśnie resztki pomysłów na to, jak pozbyć się awarii, kiedy zorientuje się, że Dąbrowska – od dłuższego czasu mu się przyglądająca – wskoczy do kabiny traktora i każe mu się przesunąć. Mariusz zdziwi się, że Janka – co do której bystrości nigdy nie miał wątpliwości – zna się też na elektronicznym oprogramowaniu w rolniczych ciągnikach. Za chwilę będzie po problemie – okaże się, że trzeba było zrobić aktualizację. Karpiuk będzie pod jej wrażeniem:

- Kurczę. A już widziałem kolejne wydatki. I obsuwę.

Zadowolona z siebie Dąbrowska uśmiechnie się kusząco i wtem… Mariusz zda sobie sprawę, że położyła rękę na jego udzie i kolanie i wcale nie stało się to przypadkiem. Niestety, zauważy też wlepiony w nich wzrok jego pracowników...

W Brzezinach zaczną plotkować o Jance i Mariuszu – odcinek 3282 „Barw szczęścia"

Zalotne zachowanie Janki wobec Mariusza nie umknie sokolemu wzrokowi brzezinian. Ci, którzy znajdą się obok nich w 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia", gdy ona wykona niedwuznaczny gest w kabinie traktora, zaczną rozsiewać złośliwe komentarze na ich temat. Plotki pewnie szybko dotrą do Kasi (Katarzyna Glinka).

Teatralny gest Janki w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka założy na głowę kowbojski kapelusz do pracy w polu, w słońcu. Ne byle jaki. To będzie ten sam, który kiedyś Mariusz podarował jej starszej siostrze. Widząc prezent, jaki niegdyś dał dawnej narzeczonej, Karpiuk zrobi się markotny, a w końcu i poirytowany. Surowym tonem każe go jej zdjąć. Dąbrowska najpierw się nadąsa, a potem zaproponuje, że go spali, by „raz na zawsze przegonić” Marlenę z jego życia.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl