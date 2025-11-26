Barwy szczęścia, odcinek 3282: W Brzezinach zaczną plotkować o Mariuszu i Jance. Dojdzie do próby szantażu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

Mariusz ma już plan dla Kasi i Ksawerego (Bartosz Gruchot) na najbliższe lata. W 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia" będzie nalegał, by wreszcie się do niego przeprowadzili. Ona powinna wynająć swoje mieszkanie w Warszawie, a chłopiec przenieść się do wiejskiej szkoły w Brzezinach. Górka znajdzie argument przeciwko tej propozycji – wszyscy przyjaciele jej dziecka mieszkają w stolicy. Ale Mariusz stwierdzi, że we wsi pozna nowych. Czy to wystarczy, by mu kompletnie przeorganizować życie?

Edukacja w stylu Janki i Mariusza w 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz zdecyduje, że lepsze od siedzenia w czerwcu w dusznej klasie będą wagary. Zamiast odwieźć Ksawerego do szkoły, zorganizuje mu czas wolny z Janką, która nauczy go gwizdać na źdźbłach trawy. Kasia dowie się o tym dopiero, kiedy wróci do Brzezin z Warszawy. Do tego po powrocie poczuje, że koszulka Karpiuka pachnie inaczej. Okaże się, że to zapach… proszku do prania Dąbrowskiej. Mariusz pożyczy jej swój t-shirt, kiedy rolnicy w polu obleją ją wodą.

Plotki o Jance i Mariuszu – czy prawda? Odcinek 3282 „Barw szczęścia"

Zauroczenie Janki Mariuszem nie minie. Wręcz przeciwnie. Stanie się oczywiste dla osób postronnych. W 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia" współpracownicy Karpiuka i Dąbrowskiej, którzy będą mieć z nimi obojgiem codzienny kontakt, zauważą jej powłóczyste spojrzenia i ciągłe nadskakiwanie Mariuszowi. Dziewczyna w ogóle już przestanie się krygować. Zaczną się złośliwe komentarze, a plotka o ich bliskich relacjach zacznie się szerzyć. W pewnej chwili pojawi się propozycja:

- Dwadzieścia procent podwyżki i pani Kasia o niczym się nie dowie! I po premii dla każdego!…

Sprawa zacznie robić się poważna. Czy Mariusz zdobędzie się na odwagę, by powiedzieć Jance, co myśli o ich relacji? Czy nie zrobi tego, bo jednak za bardzo mu się podoba siostra Marleny?