Barwy szczęścia, odcinek 3276: Mariusz zacznie dyktować Kasi, co ma robić. Tak urządzi ich nowe życie na wsi - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3276 - piątek, 12.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

Janka wykorzystuje każdą sytuację, by skrócić dystans między nią a Mariuszem. Kiedy w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" w gospodarstwie wystąpi awaria systemu nawadniania, a Kasi nie będzie, będą pracować ramię w ramię przy jej usuwaniu. Karpiuk będzie pod wrażeniem jej zaangażowania i pracowitości. W nagrodę zaproponuje jej wspólny obiad.

Pierwsze wspólne śniadanie Janki i Mariusza w 3275. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3275. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia wyjedzie do Warszawy i zostawi Mariusza w zasięgu ośmielonej jej nieobecnością Janki. Już pierwszego ranka, kiedy „kota” nie będzie w domu, Dąbrowska najdzie obiekt swoich westchnień z opakowaniem pączków i drożdżówek z makiem. Karpiuk będzie kompletnie zaskoczony, ale kto by się nie ucieszył z takiej niespodzianki? Czyżby zapomniał, by „strzec się Greków, nawet gdy niosą dary”?

Plan Mariusza na życie Kasi w 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W końcu Kasia wróci do Brzezin. W samą porę, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze Mariusz zdołałby się opierać zalotom Janki. W 3276. odcinku serialu „Barwy szczęścia" ucieszy się z jej powrotu i powita gotowym planem na życie. Skąd to przyspieszenie? Czy poczuje, że z każdym tygodniem zwłoki jego opór tylko by słabł, aż w końcu stałby się bezbronny wobec zuchwałego uroku młodości, którego Dąbrowska ma aż za dużo? Karpiuk będzie chciał, by Kasia wprowadziła się z Ksawerym do niego na stałe:

- Po co nam życie na dwa domy? (…) Swoje mieszkanie wynajęłabyś na pniu… Dodatkowa kasa nie do pogardzenia. Ksawery poszedłby od nowego roku do tutejszej szkoły... Znowu oszczędność - na czasie i na benzynie! – wyrecytuje narzeczony, proponując niniejszym, by chłopiec zmienił edukację w stolicy na wiejską szkołę.

- Ale do ojca miałby daleko. I do kolegów… - zaoponuje Górka.

- Tutaj pozna nowych! Zresztą, to nie koniec świata, na spotkania zawsze można by go było podrzucać! Albo Łukasza zapraszać do nas… - dla Mariusza wszystko będzie takie proste…

Stare przyjaźnie można zostawić za sobą, a Łukasz (Michał Rolnicki) na pewno marzy o wspólnych kolacyjkach z nowym narzeczonym byłej żony… Z drugiej strony – to było nieuniknione. Kasia zgodziła się przecież na relację z Karpiukiem i nie miał to być związek na odległość, jak jej siostry (Katarzyna Tlałka).