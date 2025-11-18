Barwy szczęścia, odcinek 3274: Mariusz coraz bardziej zauroczony Janką. Zaprosi zalotną rolniczkę na randkę? – ZDJĘCIA Anna Kilian 13:14 W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" w gospodarstwie Mariusza (Rafał Cieszyński) nadarzy się kolejna okazja, by on i Janka (Oliwia Drożdżyk) zostali sami. Awaria systemu nawadniania sprawi, że będą razem pracować w pocie czoła, by pozbyć się problemu. Po wysiłku fizycznym zgłodnieją. Karpiuk zaprosi dziewczynę na obiad, a ona będzie w siódmym niebie… Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! 20 zdjęć

„Barwy szczęścia" odcinek 3274 - wtorek, 09.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

W „Barwach szczęścia" Mariusz zatrudnił Jankę w swoim gospodarstwie. Kasia (Katarzyna Glinka) nie jest z tego zadowolona, ale sama przecież nie będzie pracować w polu… Swoją drogą, widzowie dawno nie widzieli Górki w żadnej pracy – jak właściwie teraz zarabia? Za to Karpiuk jest zadowolony z Dąbrowskiej i nieustannie ją chwali, co wzbudza zazdrość Kasi. Dlatego, kiedy ją u narzeczonej zauważył, zaproponował, że wyjadą na wakacje.

Przebiegła Janka już planuje, jak omotać Mariusza w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Janka potrafi wykorzystać każdą okazję, by wywrzeć na Mariuszu jak najlepsze wrażenie. Dlatego Kasia powinna mieć się na baczności. Dąbrowska to rasowy strateg, a Karpiuk ewidentnie się jej podoba. Młoda i zalotna dziewczyna wyznaje zasadę, że w miłości jak na wojnie – wszystkie chwyty dozwolone. To widać!

Wspólny obiad Janki i Mariusza w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Sytuacja w gospodarstwie Mariusza wydaje się sprzyjać dalszemu zbliżaniu się Janki do Karpiuka. Najpierw z pracy musiał zrezygnować jego dotychczasowy pomocnik, więc Dąbrowska wskoczyła na jego miejsce. Potem Kasia musiała jechać do Warszawy – doskonała okazja, by dalej robić na nim świetne wrażenie, tym razem bez czujnej obecności Górki w pobliżu. W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nadarzy się kolejna okoliczność, która jeszcze bardziej przyciągnie do siebie Mariusza i Jankę. Awaria systemu nawadniania spowoduje, że zostaną w gospodarstwie tylko we dwójkę. Długa wspólna praca zaostrzy im apetyt. Głodny Karpiuk zaproponuje Dąbrowskiej, by zjedli razem obiad. Jance w to graj…