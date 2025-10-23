Barwy szczęścia, odcinek 3252: Janka szybko zacznie adorować Mariusza. Przyjmie ją na praktyki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 07.11.2025, o godz. 20.05 w TVP

Mariusz ma za sobą dramatyczne przeżycia. Jego narzeczona, Marlena Dąbrowska, porzuciła go na kilka dni przed ślubem. A teraz do Brzezin wróciła jej młodsza siostra, Janka. Odżyły wspomnienia...

Janka wyprosi praktyki u Mariusza w 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Mariusz przeżyje rozczarowanie, kiedy okaże się, że nie dostanie ani grosza za swoje spalone magazyny. Taka będzie nieodwołalna decyzja ubezpieczyciela – dziwna, bo przecież Karpiuk jako strażak wiedział, jakiej kategorii był pożar jego własności i nie składałby wniosku nie licząc na odszkodowanie… W 3252. odcinku to Janka rzuci mu koło ratunkowe, choć nie bezinteresownie:

- Jestem do wzięcia - zażartuje dwuznacznie, słysząc, jaki ma problem – pojawi się wakat na stanowisku jego pracownika.

Powie Mariuszowi, że po kłótni z ojcem – tradycjonalistą akceptującym jedynie stare i sprawdzone od pokoleń metody gospodarowania na roli - ma dość i jeżeli nie załatwi sobie w Brzezinach praktyk studenckich, to pojedzie ich szukać gdzie indziej.

- To co? Bierzesz mnie do pomocy? Ja się szybko uczę – będzie mu wiercić dziurę w brzuchu dziewczyna.

Karpiuk zaproponuje, że po prostu podpisze jakiś papier, że odbyła u niego praktyki, ale Janka się uprze i stwierdzi, że będzie u niego pracować za darmo, bo przede wszystkim chce się podszkolić. W końcu Mariusz, zupełnie nieodporny na jej urok, zgodzi się zatrudnić ją odpłatnie.

Janka wykorzysta okazję w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka przejdzie do ataku. Wykorzysta okazję, kiedy Kasi (Katarzyna Glinka) nie będzie we wsi i umówi się z Mariuszem na kolację. Miłe złego początki…

