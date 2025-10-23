Barwy szczęścia, odcinek 3252: Janka szybko zacznie adorować Mariusza. Przyjmie ją na praktyki – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-10-23 18:47

W 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz (Rafał Cieszyński) pokaże, że Janka (Oliwia Drożdżyk) działa na niego rozbrajająco. Chociaż będzie miał problemy finansowe, bo nie otrzyma odszkodowania za spalone magazyny, to ulegnie Dąbrowskiej i da się jej namówić na zatrudnienie jej w ramach praktyk rolniczych. Urok Janki to jej broń atomowa, a Karpiuk będzie tak samo bezbronny, jak wobec jej starszej siostry Marleny.

„Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 07.11.2025, o godz. 20.05 w TVP

Mariusz ma za sobą dramatyczne przeżycia. Jego narzeczona, Marlena Dąbrowska, porzuciła go na kilka dni przed ślubem. A teraz do Brzezin wróciła jej młodsza siostra, Janka. Odżyły wspomnienia...

Janka wyprosi praktyki u Mariusza w 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Mariusz przeżyje rozczarowanie, kiedy okaże się, że nie dostanie ani grosza za swoje spalone magazyny. Taka będzie nieodwołalna decyzja ubezpieczyciela – dziwna, bo przecież Karpiuk jako strażak wiedział, jakiej kategorii był pożar jego własności i nie składałby wniosku nie licząc na odszkodowanie… W 3252. odcinku to Janka rzuci mu koło ratunkowe, choć nie bezinteresownie:

- Jestem do wzięcia - zażartuje dwuznacznie, słysząc, jaki ma problem – pojawi się wakat na stanowisku jego pracownika.

Powie Mariuszowi, że po kłótni z ojcem – tradycjonalistą akceptującym jedynie stare i sprawdzone od pokoleń metody gospodarowania na roli - ma dość i jeżeli nie załatwi sobie w Brzezinach praktyk studenckich, to pojedzie ich szukać gdzie indziej.

- To co? Bierzesz mnie do pomocy? Ja się szybko uczę – będzie mu wiercić dziurę w brzuchu dziewczyna.

Karpiuk zaproponuje, że po prostu podpisze jakiś papier, że odbyła u niego praktyki, ale Janka się uprze i stwierdzi, że będzie u niego pracować za darmo, bo przede wszystkim chce się podszkolić. W końcu Mariusz, zupełnie nieodporny na jej urok, zgodzi się zatrudnić ją odpłatnie.

Janka wykorzysta okazję w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka przejdzie do ataku. Wykorzysta okazję, kiedy Kasi (Katarzyna Glinka) nie będzie we wsi i umówi się z Mariuszem na kolację. Miłe złego początki…

Cytaty za:Swiatseriali.interia.pl

Barwy szczęścia odc. 3238. Mariusz (Rafał Cieszyński), Janka (Oliwia Drożdżyk)
17 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3248: Kodur nie odpuści Celinie. Łukasz też trafi na p…
Barwy szczęścia. Oto Janka! Nowa kobieta w życiu Kasi i Mariusza