Barwy szczęścia, odcinek 3252: Kasia wyczuje, do czego jest zdolna Janka! Nie powstrzyma Mariusza – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 07.11.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3252. odcinku „Barw szczęścia” Janka zaproponuje Mariuszowi, że odbędzie u niego praktyki studenckie – młodsza z sióstr Dąbrowskich kończy zarządzanie produkcji żywności. Karpiuk z początku nie będzie zainteresowany i wymówi się brakiem czasu na to, by ją szkolić. Ale ona się uprze twierdząc, że może u niego pracować nawet za darmo.

Mariusz zamydli Kasi oczy urlopem w 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka ostatecznie postawi na swoim i zostanie zatrudniona. Odpłatnie. Kasi się to nie spodoba. Uzna, że to strata pieniędzy narzeczonego, bo on ją wyuczy, a Dąbrowska potem odejdzie przecież do innej pracy. Górka jakoś nie weźmie pod uwagę tego, że Janka jednak coś potrafi i jej praca przyda się w gospodarstwie Karpiuka. Mariusz znowu podkreśli, jaka jest zdolna i pojętna. Po chwili się zreflektuje. Zauważy, że Kasia jest po prostu… zazdrosna. Znajdzie wyjście z sytuacji:

- Zastąpi mnie na chwilę, a my... pojedziemy sobie na wakacje. Co ty na to?

- Taki masz sprytny plan – narzeczona będzie zachwycona.

Janka nie odpuści sobie Mariusza w 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3253. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wystarczy krótka nieobecność Kasi w Brzezinach, a Janka, niczym rasowy strateg, wykorzysta nadarzającą się sposobność do cna! Tak zmanipuluje Mariusza, że on zgodzi się zjeść z nią kolację...

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl