Barwy szczęścia, odcinek 3283: Pierwsza kłótnia Janki z Mariuszem. Nie daruje jej, że przypomina mu jego byłą narzeczoną, Marlenę - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

Zauroczenie Janki Mariuszem przestanie być tajemnicą ich obojga. W 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Dąbrowskiej trudno będzie ukryć fascynację sąsiadem, w którym podkochiwała się już pewnie jako nastolatka. Teraz wyrosła i ma mu coś więcej do zaoferowania, niż piegi, warkoczyki i kościste kolana. Pracujący z Karpiukiem rolnicy zauważą jej umizgi i zaczną o nich plotkować.

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" powrócą bolesne wspomnienia Mariusza

Przez to, że w jego życiu znowu pojawiła się Janka, którą zapamiętał jako nastolatkę, Mariusz zaczął wspominać jej starszą siostrę Marlenę. Tę, która zostawiła go niegdyś przed ołtarzem. To będą bolesne wspomnienia. Dlatego kiedy w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karpiuk zobaczy młodszą z sióstr Dąbrowskich w kowbojskim kapeluszu jego byłej narzeczonej, poczuje ukłucie bólu. Ale zamiast powiedzieć Jance szczerze, w czym rzecz, ostro – niepotrzebnie ostro – ją zruga:

- To nie karnawał, a my nie jesteśmy kowbojami! Weź to zdejmij!

- Co cię ugryzło? Co się na mnie od rana wyżywasz? – odeprze atak sąsiadka i pracownica w jednym.

- Nie możesz po prostu... tego zdjąć?

- Na pewno nie dlatego, że mi każesz! I to takim tonem! – słusznie obruszy się dziewczyna.

Dramatyczny gest Janki w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zadurzona w Mariuszu Janka nie dopuści do tego, by rzecz tak trywialna, jak kapelusz, zniszczyła ich dobre relacje. Dlatego bez wahania go zniszczy:

- Spalę kapelusz i odpędzę złe wspomnienia po Marlenie! Myślę, że tego potrzebujesz…

- Jak dla mnie wystarczy, że nie będziesz go nosić… - zaskoczony Karpiuk zaproponuje coś mniej teatralnego.

- Moja siostra zachowała się okrutnie... I musimy przegonić ją raz na zawsze z twojego życia! – zapowie Dąbrowska.

Dla zakochanej Janki obok Mariusza nie ma miejsca dla nikogo innego poza nią. Nie dla Marleny i nie dla… Kasi (Katarzyna Glinka)?