Barwy szczęścia, odcinek 3283: Pierwsza kłótnia Janki z Mariuszem. Nie daruje jej, że przypomina mu jego byłą narzeczoną, Marlenę - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-12-03 19:07

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka (Oliwia Drożdżyk) da Mariuszowi (Rafał Cieszyński) dowód swojego uczucia. Kiedy Karpiuk nie wytrzyma i ostro skomentuje to, że chodzi w kapeluszu Marleny – a to obudzi w nim bolesne wspomnienia miłosnej porażki – ona będzie się boczyć tylko przez chwilę. Postanowi spalić feralne nakrycie głowy, by nie stało się kością niezgody między nimi. Nic nie może zagrozić ich dobrym stosunkom!

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

Zauroczenie Janki Mariuszem przestanie być tajemnicą ich obojga. W 3282. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Dąbrowskiej trudno będzie ukryć fascynację sąsiadem, w którym podkochiwała się już pewnie jako nastolatka. Teraz wyrosła i ma mu coś więcej do zaoferowania, niż piegi, warkoczyki i kościste kolana. Pracujący z Karpiukiem rolnicy zauważą jej umizgi i zaczną o nich plotkować.

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" powrócą bolesne wspomnienia Mariusza

Przez to, że w jego życiu znowu pojawiła się Janka, którą zapamiętał jako nastolatkę, Mariusz zaczął wspominać jej starszą siostrę Marlenę. Tę, która zostawiła go niegdyś przed ołtarzem. To będą bolesne wspomnienia. Dlatego kiedy w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karpiuk zobaczy młodszą z sióstr Dąbrowskich w kowbojskim kapeluszu jego byłej narzeczonej, poczuje ukłucie bólu. Ale zamiast powiedzieć Jance szczerze, w czym rzecz, ostro – niepotrzebnie ostro – ją zruga:

- To nie karnawał, a my nie jesteśmy kowbojami! Weź to zdejmij!

- Co cię ugryzło? Co się na mnie od rana wyżywasz? – odeprze atak sąsiadka i pracownica w jednym.

- Nie możesz po prostu... tego zdjąć?

- Na pewno nie dlatego, że mi każesz! I to takim tonem! – słusznie obruszy się dziewczyna.

Dramatyczny gest Janki w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zadurzona w Mariuszu Janka nie dopuści do tego, by rzecz tak trywialna, jak kapelusz, zniszczyła ich dobre relacje. Dlatego bez wahania go zniszczy:

- Spalę kapelusz i odpędzę złe wspomnienia po Marlenie! Myślę, że tego potrzebujesz…

- Jak dla mnie wystarczy, że nie będziesz go nosić… - zaskoczony Karpiuk zaproponuje coś mniej teatralnego.

- Moja siostra zachowała się okrutnie... I musimy przegonić ją raz na zawsze z twojego życia! – zapowie Dąbrowska.

Dla zakochanej Janki obok Mariusza nie ma miejsca dla nikogo innego poza nią. Nie dla Marleny i nie dla… Kasi (Katarzyna Glinka)?

Barwy szczęścia, odcinek 3283. Mariusz (Rafał Cieszyński), Janka (Oliwia Drożdżyk)
20 zdjęć

