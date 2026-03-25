Barwy szczęścia, odcinek 3355: Jerzy przyzna się Małgorzacie do nocy z Wandą! Nie bez powodu zostanie u wdowy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3355 - czwartek, 9.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3355 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata nie będzie zadowolona z tego, że Jerzy przez pół nocy będzie grał ze znajomymi w brydża. A co dopiero będzie, gdy dowie się, że w spotkaniu w ogóle nie wzięli udziału Krystyna (Hanna Bieluszko) z Krzysztofem (Jacek Kałucki), których w ostatnie chwili zatrzymał straszliwy wypadek Jaworskiej.

- Kto wygrał? - zapyta Małgorzata.

- Nikt. Krzysztof wylądował z Krystyną na pogotowiu i nie przyszli... Rozbiła lustro i poharatała sobie rękę - wyjaśni jej mąż.

W tym momencie w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska mocno się zdziwi, czemu jej mąż nie wrócił do domu, skoro brydż został odwołany. Ale jak podaje swiatseriali.interia.pl Marczak będzie miał na to swoje wytłumaczenie, które jednak nie spodoba się jego żonie.

- Krzysztof zadzwonił, jak byłem już na miejscu. Miałem wstać i wyjść? Nie wypadało. Wanda się postarała, upiekła ciasto - wytłumaczy się Jerzy.

- Twoim zdaniem to jest w porządku, że sobie samotnie spędzasz wieczór u obcej kobiety? - zaatakuje go żona.

Małgorzata przejrzy intencje Wandy w 3355 odcinku "Barw szczęścia"!

Aczkolwiek w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy będzie widział tą sytuację zupełnie inaczej. Marczak da żonie jasno do zrozumienia, że przecież nie umówił się z Kępską na randkę tylko na brydża. Ale i tym do niej nie przemówi.

- Którego nie było. I wyszła randka - zakpi z niego Zwoleńska, po czym od razu zacznie wypytywać o szczegóły - O czym rozmawialiście? Bo chyba nie o kartach?

- O życiu. Ona sporo przeszła, a nie ma z kim porozmawiać. Buduje swoje życie w nowym miejscu - zrelacjonuje jej Marczak, po czym zapewni żonę, że nie ma powodów do zazdrości.

Jednak Małgorzata w 3355 odcinku "Barw szczęścia" będzie wiedzieć swoje i tuż po konfrontacji z mężem, postanowi zobaczyć się jeszcze z Wandą. Zwoleńska odwiedzi ją w jej mieszkaniu, gdzie dozna kolejnego szoku, bo po żałobie wdowy nie będzie już śladu. Tym bardziej, że żona Jerzego nakryje ją na świeżo po zakupach, dzięki czemu tylko utwierdzi się w swoich podejrzeniach, że ma chrapkę na jej męża!

- Cieszę się, że dobrze się pani mieszka. Jak klient jest zadowolony, to agent nieruchomości także. A jak sąsiedzi? - rzuci na początek Małgorzata.

- Na razie to są znajomości na dzień dobry. Ale mili ludzie... Jerzy na pewno mówił, że rozkręcamy kółko brydżowe... - odpowie jej Wanda.

- Owszem. Mój mąż wspomniał, że gracie w parze - podkreśli Zwoleńska, po czym odwoła się do tego, co widzi - Widzę, że jakieś większe zakupy.

Zwoleńska nie pozwoli sobie odebrać męża w 3355 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Wanda zażartuje, że postanowiła nieco odświeżyć swoją garderobę i zakupić sobie kilka nowych ciuszków. Ale Małgorzata od razu pomyśli, że ta sprawa ma drugie dno i otwarcie wytknie to swojej rywalce. Jednak ona zapewni ją, że nie ma wobec jej męża żadnych niecnych intencji.

- Kobiety często odświeżają szafy, kiedy starają się o względy mężczyzny. Tylko warto właściwie dobierać kandydatów - upomni ją Małgorzata.

- Zapewniam, że nie interesują mnie cudzy mężowie - zapewni ją Wanda, domyślając się, że pije do niej i Jerzego.

Chwilę później w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata wróci do domu i opowie Jerzemu o swojej konfrontacji z Wandą, czym nieco go przerazi. Zwłaszcza, że będzie świadomy tego, do czego będzie zdolna jego żona i tylko się w tym utwierdzi. Czy zatem dla świętego spokoju swojego i Wandy zrezygnuje z ich wspólnych spotkań? Przekonamy się już niebawem!

- Co jej powiedziałaś? - spyta ją Jerzy.

- Ja tylko zaznaczyłam swój teren - szepnie mu żona.

