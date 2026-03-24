Barwy szczęścia, odcinek 3336: Czesław oszaleje z zazdrości o Basię! Odkryje, jak zabawia się z Tolkiem

Sylwia Fiutkowska
2026-03-24 12:44

W 3356 odcinku "Barw szczęścia" Basia (Sławomir Łozińska) zdecyduje się w końcu definitywnie zamknąć firmę i przejść na emeryturę. Grzelakowa postanowi rozpocząć zupełnie nowy rozdział w swoim życiu, który postawi uczcić z Tolkiem (Marek Siudym). W 3356 odcinku "Barw szczęścia" seniorka zaprosi Koszyka na wspólne świętowanie, o czym prędko dowie się i Czesław (Marian Jaskulski), czym mocno się zszokuje! Ale dla zazdrosnego Zarzecznego to wcale nie będzie koniec zaskoczeń, bo równie szybko odkryje także, że seniorzy zdecydowali się już także na odważny krok! I wtedy to dopiero będzie! Koniecznie poznaj szczegóły!

Autor: Artrama

Barwy szczęścia" odcinek 3356 - piątek, 10.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3356 odcinku „Barw szczęścia” Basia zdecyduje się rozpocząć w końcu nowy etap w swoim życiu i przejść na zasłużoną emeryturę. Grzelakowa domknie wszystkie sprawy księgowe i postanowi definitywnie zamknąć swoją firmę, aby móc w pełni cieszyć się życiem. Tym bardziej, że po śmierci Zenka (śp. Jan Pęczęk) los da jej na to kolejną szansę, bo w jej życiu będzie już przecież kolejny mężczyzna po Arturze Chowańskim (Jacek Rozenek) i Czesławie.

A mianowicie Tolek, którego już jakiś czas temu przyjęła pod swój dach, gdy Koszyk ostatecznie zdecydował się odejść od Irenki (Krystyna Tkacz) i wystąpić o rozwód z powodu jej syna Waldka (Rafał Fudalej), któremu zaczęła poświęcać całą uwagę. Basia pozwoliła mu zostać u siebie, a w 3356 odcinku „Barw szczęścia” sama zrobi krok w jego kierunku i zaprosi go na wspólne świętowanie swojej decyzji o przejściu na emeryturę.

Czesław w 3356 odcinku „Barw szczęścia” dowie się, że Basia zamieszkałą z Tolkiem!

Oczywiście, w 3356 odcinku „Barw szczęścia” Tolek przyjmie jej propozycję, co jednak nie spodoba się Czesławowi, który równie prędko się o tym dowie. A zwłaszcza, gdy jeszcze odkryje, że Koszyk zamieszkał u jego dawnej ukochanej, z którą jemu nie wyszło i to właśnie z jego powodu. Zarzeczny nie będzie zadowolony z tego, że rywal tak zbliżył się do Basi, a nawet zajął jego miejsce!

Zwłaszcza, że w 3356 odcinku „Barw szczęścia” Basia wciąż będzie mu bliska. Mimo tego, że on wszystko zepsuł. Jednak w głębi serca dalej będzie chciał być z Grzelakową i stąd obecność Koszyka tak bardzo go zirytuje. Tym bardziej, że rywal już będzie z nią mieszkał.

Zarzeczny zawalczy o Grzelakową z Koszykiem w 3356 odcinku „Barw szczęścia”?

Czy to w 3356 odcinku „Barw szczęścia” stanie się dla Czesława impulsem do walki o Basię? Czy zacznie rywalizować o nią z Tolkiem? Czy Zarzeczny i Grzelakowa w końcu będą razem i wreszcie im wyjdzie? Szczególnie, że przecież w ostatnim czasie Koszykowi w oko wpadła Józefina (Elżbieta Jarosik). Jednak ich relacja nie rozwinęła się jakoś bardziej, bo do kolejnego spotkania nie doszło!

Czy zatem w 3356 odcinku „Barw szczęścia” Zarzeczny będzie musiał obejść się smakiem? A co gorsza, będzie zmuszony patrzeć na ich szczęście i żyć ze świadomością, że stało się to na jego własne życzenie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

