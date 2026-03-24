Barwy szczęścia, odcinek 3336: Czesław oszaleje z zazdrości o Basię! Odkryje, jak zabawia się z Tolkiem

Barwy szczęścia" odcinek 3356 - piątek, 10.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3356 odcinku „Barw szczęścia” Basia zdecyduje się rozpocząć w końcu nowy etap w swoim życiu i przejść na zasłużoną emeryturę. Grzelakowa domknie wszystkie sprawy księgowe i postanowi definitywnie zamknąć swoją firmę, aby móc w pełni cieszyć się życiem. Tym bardziej, że po śmierci Zenka (śp. Jan Pęczęk) los da jej na to kolejną szansę, bo w jej życiu będzie już przecież kolejny mężczyzna po Arturze Chowańskim (Jacek Rozenek) i Czesławie.

A mianowicie Tolek, którego już jakiś czas temu przyjęła pod swój dach, gdy Koszyk ostatecznie zdecydował się odejść od Irenki (Krystyna Tkacz) i wystąpić o rozwód z powodu jej syna Waldka (Rafał Fudalej), któremu zaczęła poświęcać całą uwagę. Basia pozwoliła mu zostać u siebie, a w 3356 odcinku „Barw szczęścia” sama zrobi krok w jego kierunku i zaprosi go na wspólne świętowanie swojej decyzji o przejściu na emeryturę.

Czesław w 3356 odcinku „Barw szczęścia” dowie się, że Basia zamieszkałą z Tolkiem!

Oczywiście, w 3356 odcinku „Barw szczęścia” Tolek przyjmie jej propozycję, co jednak nie spodoba się Czesławowi, który równie prędko się o tym dowie. A zwłaszcza, gdy jeszcze odkryje, że Koszyk zamieszkał u jego dawnej ukochanej, z którą jemu nie wyszło i to właśnie z jego powodu. Zarzeczny nie będzie zadowolony z tego, że rywal tak zbliżył się do Basi, a nawet zajął jego miejsce!

Zwłaszcza, że w 3356 odcinku „Barw szczęścia” Basia wciąż będzie mu bliska. Mimo tego, że on wszystko zepsuł. Jednak w głębi serca dalej będzie chciał być z Grzelakową i stąd obecność Koszyka tak bardzo go zirytuje. Tym bardziej, że rywal już będzie z nią mieszkał.

Zarzeczny zawalczy o Grzelakową z Koszykiem w 3356 odcinku „Barw szczęścia”?

Czy to w 3356 odcinku „Barw szczęścia” stanie się dla Czesława impulsem do walki o Basię? Czy zacznie rywalizować o nią z Tolkiem? Czy Zarzeczny i Grzelakowa w końcu będą razem i wreszcie im wyjdzie? Szczególnie, że przecież w ostatnim czasie Koszykowi w oko wpadła Józefina (Elżbieta Jarosik). Jednak ich relacja nie rozwinęła się jakoś bardziej, bo do kolejnego spotkania nie doszło!

Czy zatem w 3356 odcinku „Barw szczęścia” Zarzeczny będzie musiał obejść się smakiem? A co gorsza, będzie zmuszony patrzeć na ich szczęście i żyć ze świadomością, że stało się to na jego własne życzenie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

