Barwy szczęścia, odcinek 3356: Natalia powie Lei o rozstaniu z Cezarym. Tata nie wróci do domu

"Barwy szczęścia" odcinek 3356 - piątek, 10.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3356 odcinku „Barw szczęścia” Natalia ponownie odwiedzi Cezarego w areszcie. Choć ich związek już się zakończył, nie będzie mogła całkowicie odciąć się od byłego męża. Do spotkania skłoni ją prośba Józefiny (Elżbieta Jarosik), która sama nie uzyska zgody na widzenie z synem i będzie liczyć na pomoc synowej.

Natalia nie pozbędzie się Cezarego z życia

To kolejny raz, gdy Natalia zostanie wciągnięta w sprawy Cezarego mimo podjętej wcześniej decyzji o rozstaniu. Przypomnijmy, że po jego aresztowaniu Zwoleńska odwiedziła go i jasno powiedziała, że między nimi wszystko skończone. Wyznanie, że już go nie kocha i że zrujnował ich rodzinę, definitywnie zamknęło ich małżeństwo. Mimo to sytuacja nigdy nie będzie czarno-biała. W tle cały czas pozostanie Lea, która bardzo przeżyje zniknięcie ojca i zacznie za nim tęsknić. To właśnie dobro dziecka sprawi, że Natalia nie będzie mogła całkowicie odciąć Cezarego od ich życia.

Natalia powie córce o stracie ojca

W 3356 odcinku "Barw szczęścia" najtrudniejsza okaże się jednak rozmowa z córką. Po powrocie z aresztu Natalia zdecyduje się powiedzieć Lei prawdę, bez niedomówień i złudzeń. Dziewczynka usłyszy, że sytuacja jest poważna i że jej tata może już nie wrócić do domu.

Dla Natalii będzie to niezwykle bolesny moment. Powiedzenie dziecku o tym, że tata nie będzie już z nimi żył, to oznacza ostateczne zamknięcie pewnego etapu i przyjęcie do wiadomości, że ich życie już nigdy nie będzie wyglądało tak jak wcześniej.