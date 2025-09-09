Barwy szczęścia, odcinek 3219: Kasia zacznie bronić Łukasza przed Agnieszką! Nie zdoła jej powstrzymać

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka ostro wścieknie się na Łukasza, gdy przypadkiem odkryje, że znów zaczął bawić się w detektywa, a co gorsza dla niej na zlecenie Celiny! Oczywiście, wówczas u siostry Kasi ponownie pojawi się chorobliwa zazdrość, ale już nie o Sadowską, a Brońską, z którą przecież spotykał się tuż przed nią, a po rozstaniu ze swoją byłą już żoną. I nic dziwnego, gdyż w końcu przecież zostawił dla niej panią detektyw, przez co Agnieszka zacznie się martwić, że teraz karta mogłaby się odwrócić!

Szczególnie, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz będzie tak pochłonięty zleceniem, że nie będzie miał czasu dla niej. A przecież ona specjalnie weźmie sobie wolne i zjawi się w Warszawie, aby spędzić z nim trochę czasu. Tyle tylko, że wcześniej tego z nim nie skonsultuje! Podobnie z resztą jak swojego wcześniejszego przyjazdu, gdzie zastałą go w rozsypce po odkryciu zaręczyn Kasi i Mariusza (Rafał Cieszyński)!

W ściekła Agnieszka doniesie Kasi na Łukasza w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3219 odcinku "Barw szczęścia" znów poleci do siostry na skargę na Łukasza! Oczywiście, Kasia spróbuje uspokoić Agnieszkę, ale niestety na niewiele jej się to zda, gdyż siostra będzie tak zawzięta, że nawet ona nie będzie w stanie na nią wpłynąć!

- Pomaga Celinie. I to mnie niepokoi - zwierzy jej się Agnieszka, na co Kasia wyjaśni jej, że Łukasz zawsze lubił pakować się w dziwne sytuacje. Ale wyłącznie z jednego powodu - Dla adrenaliny.

- Nawet kosztem związku? Czy on nie czuje, że to jest mocno niezręczne? Specjalnie wzięłam dwa dni wolnego, a on woli biegać po mieście jako detektyw zamiast spędzać czas ze mną - poskarży jej się siostra.

- Nie wiedział, że przyjedziesz... Miał swoje plany... Na pewno nie ucieka w pracę, żeby ukryć romans. Taka gra na dwa fronty nie jest w jego stylu - zapewni ją Sadowska, ale nawet tym w 3219 odcinku "Barw szczęścia" wcale jej nie uspokoi!

Chorobliwie zazdrosna Agnieszka zacznie śledzić Sadowskiego w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" chorobliwie zazdrosna Agnieszka postanowi śledzić Łukasza i dozna szoku, gdy nakryje go w kawiarni z atrakcyjną kobietą! Tym bardziej, że wtedy słowa Kasi szybko go zweryfikują w jej oczach. Ale czy na pewno będzie to prywatne spotkanie Sadowskiego?

A może właśnie służbowe, związane ze zleceniem, nad którym obecnie będzie pracował? Wydaje się, że raczej to drugi, ale czy w 3219 odcinku "Barw szczęścia" i Agnieszka w końcu w to uwierzy i odpuści? A może wręcz przeciwnie, wpadnie tam i wszystko przerwie? Tego dowiemy się już niebawem!