Barwy szczęścia, odcinek 3247: Dramatyczny początek nowego życia Łukasza! To stanie się po jego zwolnieniu z "Szoku" - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zacznie koncentrować się na pracy nad książką. Sadowski postanowi wrócić do swojego wcześniejszego zajęcia, którym także zajął się po pierwszym zwolnieniu z "Szoku" przez Bondę (Maciej Kosmala). I nie inaczej będzie i tym razem, gdyż po wyrzuceniu, jednak już przez Kornela, ale i ponownym przejęciu jego stołka przez Błażeja, znów wróci do pisania czegoś swojego.

Tym bardziej, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski postanowi zacząć zupełnie nowy rozdział w swoim życiu! I to nie tylko zawodowym, ale także i prywatnym z Agnieszką. Dlatego tym razem to on zaskoczy swoją ukochaną i zjawi się bez żadnej w zapowiedzi w jej rodzinnym Włocławku! Ale mocno się rozczaruje!

Agnieszka zdystansuje się od zwolnionego Łukasza w 3247 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3247 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka wcale nie przyjmie go tak, jak będzie się tego spodziewał! A to dlatego, że ukochana zacznie go traktować z dystansem, a Łukasz szybko domyśli się, że wszystko za sprawą Celiny (Orina Krajewska), z którą ponownie podjął się współpracy, co niestety przypadkiem siostra Kasi odkryje.

I już wtedy zacznie podejrzewać, że Łukasz mógł ją zdradzić ze swoją byłą kochanką, gdy odnajdzie w jego portfelu paragon z Włoch w czasie, gdy ukochany miał przebywać na konferencji w Szwajcarii. Ale jednak znajdzie się dokładnie w tym samym miejscu, co Celina, za co już wyleci z "Szoku", a teraz jeszcze w 3247 odcinku "Barw szczęścia" i jego związek stanie pod dużym znakiem zapytania.

Sadowski straci nie tylko pracę, ale i ukochaną w 3247 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3247 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zda sobie sprawę, że przez pomoc Brońskiej wpakował się w poważne kłopoty, bo nie ucierpi na tym tylko jego pozycja w "Szoku", gdy zdemaskuje go Modrzycki, a Jezierski będzie chciał to wykorzystać, ale i związek, bo prawda dotrze i do jego ukochanej!

Czy zatem w 3247 odcinku "Barw szczęścia" to będzie już ostateczny koniec Agnieszki i Łukasza, a nowy rozdział w życiu Sadowskiego skończy się szybciej niż zacznie? A może jednak chociaż to dziennikarzowi uda się naprawić? Odpowiedź poznamy już niebawem!