Barwy szczęścia, odcinek 3244: Wdzięczna Celina po zatrzymaniu oszusta Andrzeja wpadnie Łukaszowi w ramiona! Znów będą razem? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3244 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3244 odcinku "Barw szczęścia" Celina w końcu dotrze z oszustem Andrzejem do Polski z Włoch, gdzie wcześniej na wielopoziomowym parkingu samochód podstawi jej Łukasz. Ale na tym pomoc Sadowskiego się nie skończy, gdyż Brońska poprosi go o jeszcze jedną przysługę, a on oczywiście jej nie odmówi. Tyle tylko, że znów zaniedba przy tym pracę, o czym niestety prędko dowie się Kornel (Jakub Bohosiewicz), gdy odkryje, że Błażej (Piotr Ligienza) znów go zastępuje!

Jednak to i tak nie powstrzyma Łukasza, dzięki któremu w 3244 odcinku "Barw szczęścia" uda się doprowadzić nie tylko do zatrzymania oszusta Andrzeja, którego pod umówiony przez ich adres dostarczy Celina, nie dając się mu wcześniej przekupić czy przeciągnąć na swoją stronę, ale także i jego wspólnika Antoniego Kiryłłę!

Celina podziękuje Łukaszowi za pomoc w 3244 odcinku "Barw szczęścia" w zatrzymaniu oszusta Andrzeja!

W 3244 odcinku "Barw szczęścia" obaj oszuści zostaną zatrzymani przez Kodura (Oskar Stoczyński) i Majaka (Łukasz Borkowski) i to w momencie, gdy Brońskiej niespostrzeżenie uda się oddalić, przez co policjanci nie dowiedzą się ani o jej udziale w sprowadzeniu i dostarczeniu im Zastoi-Modelskiego i Kirryły, ani Sadowskiego, za co wdzięczna Celina od razu rzuci się Łukaszowi w ramiona!

W 3244 odcinku "Barw szczęścia" pani detektyw będzie ogromnie wdzięczna swojemu byłemu wspólnikowi, jak i kochankowi za wsparcie. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że gdyby nie jego pomoc, to jej plan by się nie powiódł i z tego względu będzie mu! I to sprawi, że momentalnie zapomni o ich przeszłości i da się ponieść emocjom!

- Poszło zgodnie z planem, dzięki! - powie wdzięczna Celina.

- Niesamowicie sobie poradziłaś… Co to w ogóle była za akcja? - zainteresuje się Łukasz.

- Duża! Nie pytaj, proszę... Muszę zatrzeć ślady i zniszczyć dowody: kaftan, odciski… - wyliczy Brońska.

- Pomóc ci? - zaoferuje Sadowski.

- Wystarczająco już pomogłeś... Dziękuję ci, Łukasz. Bez ciebie to by się nie udało. Jestem twoją dłużniczką!... - zapowie mu była kochanka.

Sadowski słono zapłaci za pomoc Brońskiej w 3244 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak oczywiście w 3244 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nie będzie oczekiwał od niej niczego w zamian! Szczególnie, że i jemu znów spodoba się zabawa w detektywa! Ale niestety tylko do czasu swojego powrotu do redakcji, gdzie odkryje, że przez ten czas był śledzony przez Błażeja, który cyknął mu wiele fotek, a Kornel chce je wypuścić do druku!

W 3245 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zda sobie sprawę, że mogłoby to zaszkodzić i jemu i Brońskiej, dlatego stanowczo się na to nie zgodzi, za co w odpowiedzi zostanie zwolniony przez Jezierskiego i pozbawiony swojego stanowiska na rzecz Modrzyckiego! Ale na jego szczęście, przed swoim odejściem jeszcze zdąży zniszczyć na to wszelkie dowody, dzięki czemu zdoła ocalić i siebie i Celinę, czego Kornel mu nie daruje.

Tak samo jak Agnieszka (Katarzyna Tlałka), która wciąż będzie na niego cięta za pomoc byłej kochance, bo przez nią Łukasz straci wszystko! A do niej i tak nie wróci!