Barwy szczęścia, odcinek 3253: Łukasz odnajdzie skradzioną biżuterię Józefiny! Trafi na celownik Kodura - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3253 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3253 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz znów się wykaże, gdy Celina kolejny raz poprosi go po pomoc. Tym bardziej, że przecież Sadowski sprawdzi jej się nie tylko w podstawieniu samochodu na wielopoziomowy parking we Włoszech, ale także przy zatrzymaniu uprowadzonego z Dubaju oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) i sprowadzonego w to samo miejsce jego wspólnika Antoniego Kiryłły (Cezary Nowak) wprost w ręce Kodura i Majaka (Łukasz Borkowski)!

I stąd Brońska znów postanowi poprosić go o pomoc. Szczególnie, gdy uda jej się natrafić na ślad rodowej biżuterii, skradzionej Józefinie przez oszusta Andrzeja. A Łukasz w 3253 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście zgodzi jej się pomóc. Tym bardziej, że i tak nie będzie miał nic lepszego do roboty, gdyż przecież nie będzie już pracował w "Szoku", a pisanie książki będzie szło mu naprawdę opornie. W przeciwieństwie do zabawy w detektywa!

Łukasz znów skutecznie pomoże Celinie w 3253 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że już w 3253 odcinku "Barw szczęścia" Łukaszowi uda się wykonać kolejne powierzone mu zadanie. A to dlatego, że Sadowski faktycznie odnajdzie rodową biżuterię Rawiczowej w jednym z antykwariatów! Ukochany Agnieszki (Katarzyna Tlałka) znów zostanie bohaterem, ale jego partnerce niespecjalnie się to spodoba. Tym bardziej, że w grę ponownie wejdzie współpraca z Celiną, o co już wcześniej zrobi mu ostrą scenę zazdrości!

I w 3253 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie inaczej! Tym bardziej, że Łukasz nic sobie z tego nie zrobi i ponownie da się wciągnąć w pomoc Celinie, za co wcale nie zbierze laurów! I to nie tylko od swojej ukochanej, ale i Kodura, który domyśli się, że Sadowski maczał w tym palce!

Kodur zainteresuje się Sadowskim w 3254 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3254 odcinku "Barw szczęścia" Marcin nie uwierzy w kolejny przypadek jak przy nagłym pojawieniu się oszusta Andrzeja w Polsce! Szczególnie, że przecież oszust zadba o to, aby polska policja go nie złapała, a tu nagle sam im się podłoży. Oczywiście, już wcześniej inspektor przesłucha w tej sprawie Celinę i Łukasza, gdy Zastoja-Modelski wspomni o porwaniu, ale nic na nich nie znajdzie. Tak samo jak na Cezarego (Marcel Opaliński), którego nakryje z Brońską! Ale jednak nie przestanie czuwać!

I już w 3254 odcinku "Barw szczęścia" złoży Łukaszowi wizytę, gdy rodowa biżuteria Józefiny znów trafi w ręce policji. Marcin zacznie wypytywać o to Sadowskiego, gdyż od razu domyśli się, że przyjaciel miał z tym coś wspólnego. Ale oczywiście dziennikarz znów niczym się nie zdradzi! Czy jednak uda mu się tym przekonać Kodura? Czy inspektor i tym razem mu odpuści? A może wręcz przeciwnie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!